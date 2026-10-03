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Stefano Domenicali

Domenicali bevestigt: Qatar en Abu Dhabi blijven voorlopig slot F1-seizoen 2026

Stefano Domenicali — Foto: © IMAGO

Domenicali bevestigt: Qatar en Abu Dhabi blijven voorlopig slot F1-seizoen 2026

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Stefano Domenicali heeft zaterdagochtend bevestigd dat de laatste twee Grand Prix-races van het seizoen nog altijd definitief plaatsvinden in Qatar en Abu Dhabi, zo meldt onder meer Autosport.

De topman van Formula 1 maakt daarmee een einde aan aanhoudende speculaties over mogelijke wijzigingen op de kalender en alternatieve Europese locaties voor de seizoensfinale. De Formule 1-organisatie hield geruime tijd rekening met een noodscenario vanwege eerdere geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Volgens de leiding van de sport is de situatie in de Golfregio inmiddels echter stabiel genoeg om het oorspronkelijke schema aan te houden, waardoor een mogelijke uitwijking naar circuits zoals het Italiaanse Imola definitief van tafel is.

Harde veiligheidsgaranties

De Formule 1-chef legt uit dat de beslissing tot stand is gekomen na intensief overleg met de betrokken instanties. "Dit is de richting die we hebben gekozen, gebaseerd op de informatie die we hebben en de garanties die we hebben", stelt de Italiaanse topman over het besluit om vast te houden aan de geplande seizoensafsluiting in de Golfstaten. Domenicali benadrukt dat de organisatie harde toezeggingen en veiligheidsgaranties heeft gekregen van de lokale overheden om beide evenementen probleemloos te organiseren. De belangstelling voor het slotstuk van het kampioenschap blijft onverminderd groot, want de toegangskaarten voor zowel de race op Lusail als de seizoensfinale op Yas Island zijn inmiddels volledig uitverkocht.

Slotfase van het seizoen

De Grand Prix van Qatar staat ingepland voor zondag 29 november op het Lusail International Circuit en vormt de 22e ronde van het wereldkampioenschap. In tegenstelling tot voorgaande edities kent het raceweekend in Lusail geen sprintformat en wordt de race onder kunstlicht verreden om 17:00 uur Nederlandse tijd met 22 coureurs verdeeld over 11 teams. Exact een week later volgt op zondag 6 december de ontknoping tijdens de 23e en laatste race op het Yas Marina Circuit. De lichten voor de Grand Prix van Abu Dhabi doven die middag om 14:00 uur Nederlandse tijd, terwijl de organisatoren rondom de baan inmiddels bezig zijn met de voorbereidingen op de festiviteiten en grote omlijstende concerten. Mocht het allemaal tóch niet meer mogelijk zijn te gaan racen in de regio, blijft Imola op stand-by staan als 'plan B'.

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