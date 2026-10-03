Verstappen slaat toe in Maleisië en pakt pole position: "Best wel ongelooflijk!"

Max Verstappen heeft de eerste pole position van 2026 weten te pakken tijdens de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De Nederlander was met een 1:35.130 de snelste. Lewis Hamilton start vanaf P2 en Isack Hadjar reed de derde tijd.

Het hele weekend bleek Red Bull er al bovenop te zitten, maar het gevaar leek vooral vanuit Mercedes te gaan komen. Toch vielen de Zilverpijlen juist tegen tijdens de kwalificatie, met Kimi Antonelli op P4 en George Russell op P8. De Ferrari's lijken er juist een schepje bovenop te hebben gedaan. Hamilton staat op de tweede plek en Charles Leclerc reed ietwat tegenvallend de vijfde tijd.

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Verstappen verrast vriend en vijand

Verstappen reed op het Sepang International Circuit zijn 49e pole position en zijn eerste van 2026. "Het is fantastisch", zo zucht Verstappen uit na afloop bij F1TV. "We hebben het een heleboel Grands Prix geprobeerd om pole te pakken. Om het dan eindelijk te doen, zeker als je bedenkt hoe we dit seizoen zijn gestart, is best wel ongelooflijk", zo vertelt Verstappen opgetogen. Met de pole position op zak is er maar één doel op zondag, zo legt de Nederlander uit: "Ik ben erg blij met vandaag en ik ga morgen natuurlijk proberen om te winnen. Als je op P1 start, dan is dat het doel."

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA!! 👊#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/NgtaCAZacL — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

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