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Lewis Hamilton, Ferrari, Azerbaijan, 2026

Hamilton juicht na P2 in kwalificatie: 'Auto in de sweet spot'

Lewis Hamilton, Ferrari, Azerbaijan, 2026 — Foto: © IMAGO

Hamilton juicht na P2 in kwalificatie: 'Auto in de sweet spot'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Lewis Hamilton heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit in Maleisië door beslag te leggen op de tweede startpositie. De Britse coureur kwam tot een tijd van 1:35.666 en gaf daarmee minder dan drie tienden van een seconde toe op polesitter Max Verstappen, die in de Red Bull naar een 1:35.130 reed.

Het resultaat markeert een duidelijke vooruitgang voor de formatie uit Maranello, nadat Hamilton in het voorgaande seizoen nog een podiumloos debuutjaar kende bij het Italiaanse team. Onder zware klimatologische omstandigheden wist de Ferrari-bolide zich gedurende de beslissende fase van de sessie knap staande te houden tegenover de concurrentie.

Publiek en hitte

Direct na afloop van de sessie sprak Hamilton in het officiële interview na de kwalificatie openhartig over de immense sfeer langs de baan en de zware werkomstandigheden voor zijn renstal. "Luister naar dit publiek. Ik denk dat het het grootste publiek is dat we hebben gezien sinds ik hier kom. Ik hou van deze energie. Het is hier zo heet, dat blijf ik zeggen, maar dat heeft het een enorme uitdaging gemaakt voor de banden, voor de auto, voor het team, voor de monteurs in de garage, dus ik ben het team zo, zo dankbaar." De tropische temperaturen in Sepang zorgden voor extreme belasting van zowel mens als machine, waarbij vooral de monteurs in de pitbox onder zware fysieke druk moesten opereren om de wagens tussen de verschillende kwalificatieruns door gereed te houden.

Aanpassingen in garage

De man die P2 pakte, verklaarde vervolgens dat een late ingreep van de monteurs doorslaggevend is geweest voor zijn uiteindelijke startplek op de eerste rij. Het team besloot vlak voor het slotstuk nog te sleutelen aan de set-up om de gewenste balans te vinden op het hete asfalt. "We hebben nog een laatste aanpassing gedaan in de garage en de auto in de 'sweet spot' gekregen, en tot op drie tienden van Max komen is geweldig", legde Hamilton uit over de progressie van de wagen. "Ik ben veel blijer met hoe de auto is, maar morgen is een ander verhaal - deze banden laten meegaan op dit circuit, ze oververhitten vanaf het begin."

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