Isack Hadjar baalt na P3 in Maleisië: 'Jammer van die penalty'
Isack Hadjar baalt na P3 in Maleisië: 'Jammer van die penalty'Maak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar heeft zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie op het Sepang International Circuit de derde tijd op de klokken gezet voor de Grand Prix van Maleisië. Na afloop overheerst er echter toch enige teleurstelling.
De coureur van Red Bull Racing kende een prima sessie, maar ziet zijn uitgangspositie voor de race van zondag toch in rook opgaan. Vanwege een reglementaire gridstraf van de FIA moet Hadjar door het wisselen van motoronderdelen namelijk vanaf de achtste startplek aan de race beginnen. Ondanks die tegenvaller houdt de Fransman het vizier gericht op het podium, vooral gesterkt door het goede gevoel in zijn bolide.
Strijdbaar na kwalificatie
Hadjar toont zich na afloop van de sessie tevreden en benadrukt dat de Red Bull RB22 uitstekend meekomt in de hitte. "Ja, de auto voelt sinds vorige week al goed aan, dus het is fijn om op zo'n moment terug te keren. Ik geniet ervan om voor de top drie te vechten, ook al was dit niet mijn beste kwalificatiesessie. Het is een beetje jammer dat we de straf pakken op een circuit waar we zo snel zijn, maar hopelijk kunnen we ons terugvechten door het veld", aldus Hadjar over zijn zaterdag.
Oorzaak gridstraf
De sanctie voor Hadjar hing al voor aanvang van het raceweekend in de lucht. Red Bull besloot voorafgaand aan de Grand Prix een zevende verbrandingsmotor (ICE) achter in de wagen te monteren, terwijl het sportieve reglement slechts vier exemplaren per seizoen toestaat zonder gridstraffen te incasseren. Omdat eerdere limieten al waren overschreden bij invalbeurten van Liam Lawson, leverde deze verse krachtbron de coureur automatisch een terugzetting van vijf startplaatsen op. Hadjar moet zodoende zondag vanaf P8 vertrekken in Kuala Lumpur, waar de officiële Grand Prix van Bahrein dit jaar wordt afgewerkt nadat de race in het Midden-Oosten werd geannuleerd. De focus van de coureur ligt echter volledig op de inhaalslag richting het podium.
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