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Verstappen and Bearman

Bearman opgeschrikt door gigantische spin in bed: Haas-coureur vertrekt direct

Verstappen and Bearman — Foto: © Red Bull Content Pool

Bearman opgeschrikt door gigantische spin in bed: Haas-coureur vertrekt direct

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Oliver Bearman heeft tijdens zijn verblijf in Maleisië halsoverkop zijn koffers moeten pakken nadat hij midden in de nacht oog in oog kwam te staan met een gigantische spin op zijn bed. Rond 02:00 uur werd hij plotseling wakker van het beest, dat vlak naast zijn hoofd over het matras kroop.

De coureur van Haas besloot na het angstaanjagende moment direct aan de bel te trekken bij zijn reisbegeleiding om zijn verblijf acuut af te breken. Bearman weigerde resoluut om ook nog maar een minuut langer in de betreffende hotelkamer door te brengen en zorgde ervoor dat hij met spoed werd overgeplaatst naar een andere accommodatie.

Nachtelijke schrik

Bearman doet in de fanzone uit de doeken hoe de bizarre situatie zich in de vroege ochtenduren precies afspeelde. De Brit werd gewekt door het geluid van het naderende beest en trof de spin direct naast zich aan zodra hij zijn ogen opendeed. "Ik werd om twee uur 's nachts wakker met een spin naast mijn hoofd", vertelt Bearman over het moment. "Echt waar, ik zweer het. Ik hoorde hem al een beetje naar me toe lopen, deed mijn ogen open en hij zat daar gewoon pal naast me." Het formaat van het dier zorgde logischerwijs voor flinke paniek bij de coureur. "Hij was ongeveer zo groot als mijn handpalm", legt hij uit over de afmetingen van de indringer. "Ik sms'te meteen mijn reisteam en zei: 'Jongens, ik ga weg, ik blijf hier echt niet.'"

Gesloten koffer

Voor de Brit hield het avontuur voor de snelle hotelwissel echter nog niet op. Voordat hij zijn kamer definitief verliet, deed hij nog een verwoede poging om de spin te verjagen, maar hij raakte het spoor van de indringer vervolgens volledig kwijt. "Ik sloeg hem weg en deed het licht aan, maar ik kon hem nergens meer vinden", aldus Bearman, die daardoor nog altijd met de nodige paranoia zit opgezadeld. "Toen ik naar mijn nieuwe hotel vertrok, heb ik mijn koffer daar ook nog steeds niet opengemaakt, omdat ik doodsbang ben dat hij erin zit."

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