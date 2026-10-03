De GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS-seizoensfinale speelt zich dit weekend af op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar het kan zijn dat het kampioenschap pas veel later bepaald wordt. Het heeft alles te maken met een titelkandidaat die in hoger beroep is gegaan na een diskwalificatie. Verstappen Racing kan de dupe worden van de kwestie die al maanden speelt.

Acht coureurs of coureurduo's strijden om het Sprint Cup-kampioenschap met nog twee races van ieder een uur in Spanje te gaan. Eén van die duo's is Lucas Auer en Maro Engel. Ze staan momenteel vijfde op 42,5 punten en hebben daarmee een achterstand van 17,5 punten op kampioenschapsleiders Bastian Buus en Ricardo Feller van Lionspeed GP. Maar in die 42,5 punten worden nog 9,5 punten voor de derde positie van Race 2 op het Misano World Circuit meegerekend. Deze wedstrijd werd op 19 juli verreden, maar de uitslag is nog steeds niet bekend.

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Kampioenschap wordt mogelijk achter gesloten deuren beslist

Auer en Engel waren eigenlijk gediskwalificeerd. De nummer-48-Mercedes-AMG van Winward Racing was als derde over de streep gekomen in de zondagsrace op Misano, maar bij de technische inspectie werden sneeën in de wiellagers aan de voorkant van de bolide ontdekt. Na een langdurig onderzoek van anderhalve maand kwam uiteindelijk de beslissing om Auer en Engel uit de resultaten te schrappen, maar het Duits-Amerikaanse team is in hoger beroep gegaan.

De uitslag van dit protest zal pas ná de seizoensfinale van dit weekend uitkomen. De kwestie moet namelijk eerst naar het RACB Sport National Court of Appeal in Brussel gaan. Momenteel behouden Auer en Engel nog hun 9,5 punten van de P3 op Misano, maar de kans is groot dat ze die door een diskwalificatie zullen verliezen. Iedereen die achter de nummer-48-AMG was gefinisht, schuift een positie op en een aantal rivalen van Verstappen Racing zullen profiteren.

© SRO/JEP

Bijzondere situatie met puntenstand mogelijk

Ben Green en Thierry Vermeulen kunnen een extra 1,5 punten verdienen als ze van P5 naar P4 gaan, Arthur Leclerc en Thomas Neubauer kunnen een extra 1,5 punten verdienen als ze van P6 naar P5 gaan, en Max Hesse en Valentino Rossi kunnen een extra 2 punten verdienen als ze van P4 naar P3 gaan. Omdat Juncadella als tweede was gefinisht in Race 2 op Misano, heeft de mogelijke DSQ van Auer en Engel geen invloed op zijn puntenaantal.

We kunnen na Barcelona-Catalunya, na het einde van het Sprint Cup-seizoen, een gekke situatie krijgen waar bijvoorbeeld Juncadella de meeste punten heeft, maar Leclerc en Neubauer 1 punt achter de Verstappen-AMG-coureur eindigen. Als bij het hof van beroep in Brussel wordt besloten om Auer en Engel inderdaad te kwalificeren, worden Leclerc en Neubauer in dit scenario kampioen.

Het zou niet de eerste keer zijn als dit GT World Challenge Europe-kampioenschap wordt beslist achter gesloten deuren. Een vergelijkbaar situatie gebeurde in de Endurance Cup in 2018.

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