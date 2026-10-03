Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië
Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein in MaleisiëMaak ons je Google-favoriet
De kwalificatie in Maleisië voor de Grand Prix van Bahrein zit erop en dat betekent dat er ook een voorlopige startopstelling op te maken is. Zo is de uitslag van de kwalificatie namelijk niet direct de startopstelling en dat heeft te maken met de diverse gridstraffen die al zijn uitgedeeld.
Max Verstappen hoeft zich daarover geen zorgen te maken, want hij vertrekt zondag vanaf pole position. Dat doet de viervoudig kampioen naast Lewis Hamilton, die de tweede tijd wist te rijden. Isack Hadjar reed weliswaar de derde tijd, maar heeft een gridstraf van vijf plekken. Kimi Antonelli zal daarom vanaf P3 starten, naast Charles Leclerc op P4. Lando Norris deelt de derde startrij met teamgenoot Oscar Piastri (P6). Op plek zeven vinden we George Russell terug, die de sterke lijn vanuit Bakoe nog niet kan doorzetten. Op P8 staat dus Hadjar. Pierre Gasly (P9) en Gabriel Bortoleto sluiten de top tien af.
Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië
Liam Lawson viel net buiten de top tien op P11, ondanks de tow van zijn teamgenoot. Fernando Alonso heeft een prima twaalfde tijd gereden in zijn AMR26 en Carlos Sainz vangt de Grand Prix van Bahrein in Maleisië aan vanaf P13. Lance Stroll doet dat vanaf de veertiende stek. Nico Hülkenberg moet genoegen nemen met de vijftiende startplek en Oliver Bearman is de beste Haas op P16. Daarachter vinden we Esteban Ocon terug, die de startrij deelt met Alexander Albon op P18. Valtteri Bottas en Sergio Pérez delen de voorlaatste startrij. Franco Colapinto (P21) en Arvid Lindblad starten helemaal achteraan vanwege gridstraffen.
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