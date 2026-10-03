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Max Verstappen

Verstappen mikt na pole op eerste zege van 2026: "Ik ben er klaar voor"

Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen mikt na pole op eerste zege van 2026: "Ik ben er klaar voor"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het is Max Verstappen gelukt om zijn eerste pole position van het seizoen te pakken tijdens het Grand Prix-weekend van Bahrein in Maleisië. De Nederlander wordt op de persconferentie gevraagd naar de afstelling van zijn wagen en of hij misschien niet te veel een setup voor de kwalificatie heeft, in plaats van voor de race.

Red Bull bleek al het hele weekend erg rap te zijn, maar toch was de gedachte dat Mercedes met het verbeterde pakket met de pole position naar huis zou gaan. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, want Verstappen wist met een 1:35.130 de snelste tijd te rijden. Lewis Hamilton was namens Ferrari goed voor P2 en daarachter stond Isack Hadjar. Kimi Antonelli wist de vierde tijd te rijden, maar zal door de gridstraf van Hadjar doorschuiven naar P3.

Verstappen haalt schouders op over afstelling

Verstappen onthult dat er in aanloop naar de kwalificatie nog diverse aanpassingen zijn gedaan aan de RB22. Daarbij wordt de vraag gesteld of er misschien niet te veel aan de kwalificatie is gedacht in plaats van aan de race. Op de vraag of er morgen te grote offers zijn gebracht, antwoordt Verstappen: "Ik ben tevreden met wat ik heb gedaan." Daarbij gaat hij de concurrentiestrijd dan ook graag aan: "Als anderen grotere offers hebben gebracht, dan succes ermee. Ik ben er klaar voor."

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