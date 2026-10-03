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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen schudt hoofd om hittezorgen Russell: 'Niet aanstellen'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
2 reacties

Verstappen schudt hoofd om hittezorgen Russell: 'Niet aanstellen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Max Verstappen heeft flink uitgehaald naar George Russell na diens beklag over de zware omstandigheden in Maleisië. Waar Russell de hitte in de auto vergeleek met een hete sauna en pleitte voor het toestaan van geavanceerde koelsystemen, vindt Verstappen die reactie pure aanstellerij. De coureur van Red Bull benadrukt dat fysieke hitte simpelweg bij de koningsklasse hoort en dat rijders zich daarop moeten voorbereiden in hun training.

De Formule 1 strijkt dit weekend neer op het circuit van Sepang, dat na negen jaar afwezigheid terugkeert als vervanger van de Grand Prix van Bahrein. Vanwege de tropische hitte en hoge luchtvochtigheid heeft de FIA officieel een hittewaarschuwing afgegeven, wat betekent dat coureurs speciale koelvesten mogen inzetten. Verstappen wist zaterdag op dominante wijze de pole position binnen te slepen voor de race van zondag, terwijl Russell genoegen moest nemen met de zevende startplek.

Verstappen over koelvest en klagende Russell

Max Verstappen laat tegenover De Telegraaf weten dat hij niet van plan is om het aangeboden koelsysteem te gebruiken. "Ik hoef het niet. Misschien heb ik dan wat minder last van de hitte", klinkt het nuchter over de technische hulpmiddelen. Wanneer hij wordt geconfronteerd met de uitspraken van George Russell, die het racen op Sepang vergeleek met een hete sauna, reageert hij direct: "Nou, een Finse sauna op 85 graden vind ik toch een stuk warmer... Je moet je ook niet aanstellen. Ja, het is warm, maar dat hoort erbij. Daar moet je voor trainen."

Verstappen legt uit dat hij zijn trainingsregime in de loop der jaren gericht heeft aangepast om bestand te zijn tegen zware omstandigheden zoals in Maleisië. "Toen ik achttien jaar was, had ik wat meer moeite met deze omstandigheden", vertelt de zesvoudig racewinnaar van dit circuit. "Maar daarna ben ik meer in de hitte gaan trainen, zoals in de sauna en een stoomcabine, zodat ik beter tegen het zweten kan en het feit dat je hoofd heel warm wordt. Misschien moet ik hem een paar keer meenemen naar de sauna."

Herinneringen aan fysieke slijtageslag in 2017

Max Verstappen kijkt desondanks vol vertrouwen uit naar de wedstrijd over 56 ronden, al kunnen de temperaturen in de cockpit en op het asfalt oplopen tot zo'n zestig graden. Hij herinnert zich zijn zege op Sepang in 2017 nog goed, toen hij ondanks ziekte wist te winnen onder loodzware omstandigheden. "En ik denk dat ik ook wat sterker en fitter ben dan toen", stelt Verstappen vastberaden.

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