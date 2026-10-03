Max Verstappen heeft in Maleisië zijn allereerste pole position van 2026 weten te pakken met een 1:35.1. Lewis Hamilton kwam nog dichtbij op P2 maar moest uiteindelijk bijna drie tienden van een seconde toegeven en teamgenoot Isack Hadjar reed weliswaar de derde tijd, maar zal vanwege een gridstraf de Grand Prix van Bahrein aanvangen vanaf P8.

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