Verstappen onthult sleutel tot pole position: ‘Dat begrijpen we nu beter’ | GPFans News
Verstappen onthult sleutel tot pole position: ‘Dat begrijpen we nu beter’ | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft in Maleisië zijn allereerste pole position van 2026 weten te pakken met een 1:35.1. Lewis Hamilton kwam nog dichtbij op P2 maar moest uiteindelijk bijna drie tienden van een seconde toegeven en teamgenoot Isack Hadjar reed weliswaar de derde tijd, maar zal vanwege een gridstraf de Grand Prix van Bahrein aanvangen vanaf P8.
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