Toto Wolff staat voor een raadsel na de forse inzinking die Mercedes zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie op het Sepang International Circuit te verwerken kreeg. Het Duitse team introduceerde in Maleisië juist een flink updatepakket, maar zag Max Verstappen naar de poleposition rijden, terwijl de eigen coureurs er niet aan te pas kwamen.

Waar vooraf op basis van de simulaties werd gerekend op een tijdswinst van drie tienden van een seconde, bleek de realiteit op de baan een stuk pijnlijker. Wolff zag zijn coureurs juist vier tot vijf tienden inleveren op de concurrentie, wat zorgde voor het slechtste kwalificatieresultaat van het seizoen voor Mercedes.

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Mercedes tast in het duister over data

Voor Toto Wolff voelt de plotselinge terugval als een compleet mysterie, vooral door de bemoedigende signalen tijdens de sessies op zaterdagochtend. Kimi Antonelli sloot de derde vrije training immers nog als snelste af met een rondetijd van 1:36.302, waardoor de renstal dacht op het juiste spoor te zitten. "Het is heel moeilijk te begrijpen", zo legt Wolff in gesprek met Sky Sports uit over het opvallende verloop van de kwalificatie.

"We zagen er in de ochtend echt heel goed uit", vervolgt Wolff zijn verhaal over het grote verschil tussen de training en de kwalificatie. "We leken, in ieder geval met Antonelli, een stap vooruit te hebben gezet in het begrijpen van de auto. En vervolgens was de kwalificatie weer een terugval naar wat we eerder zagen: gewoon geen snelheid."

De Oostenrijker kan vooralsnog niet precies verklaren waar het misging, al hebben de extreme baantemperaturen en het ruwe asfalt op Sepang vermoedelijk meegespeeld. "We werden op vrijdag al een beetje verrast door het gedrag van de auto dat we niet eerder hadden gezien. Maar dan kun je nog zeggen dat het heel warm is en dat het asfalt heel anders is dan op alle andere circuits", aldus Wolff.

Groot snelheidsverschil op de rechte stukken

Volgens Toto Wolff was het verschil vooral op de rechte stukken pijnlijk zichtbaar, waar Max Verstappen met zijn Red Bull RB22 simpelweg te snel bleek. De Limburger pakte de poleposition met een tijd van 1:35.130. "Het lijkt erop dat we erg veel luchtweerstand hebben, want het is voor het eerst dat we heel veel tijd verliezen op de rechte stukken, vooral ten opzichte van Verstappen", verklaart de teambaas.

Naast de ontbrekende topsnelheid had de W17 te maken met flink wat onderstuur in de bochtige gedeelten. Wolff zag dat de coureurs daardoor ook in de langzamere sectoren tekortkwamen: "In de langzame stukken, zoals bocht 2, krijgen we de auto gewoon niet gedraaid. Er is simpelweg te veel onderstuur. Dit zijn allemaal dingen die we eerder niet hebben gezien."

Door de problemen kwam Kimi Antonelli niet verder dan de vierde startplek met een 1:35.631, terwijl teamgenoot George Russell bleef steken op positie acht met een tijd van 1:35.871. Door een gridstraf voor Red Bull-rijder Isack Hadjar wegens een motorwissel, schuift Antonelli op naar P3 en start Russell vanaf de zevende stek.

Updates aan W17 pakken verkeerd uit

Het team van Mercedes arriveerde in Maleisië juist met een fors updatepakket, waarbij er aanpassingen werden doorgevoerd aan de vloer, de carrosserie en de achterwielophanging. Daarmee wilde de formatie de leiding in het constructeurskampioenschap verstevigen, maar de zaterdag draaide uit op een domper. Toch houdt Toto Wolff vertrouwen in de nieuwe onderdelen: "Er is iets anders aan de hand en dat moeten we begrijpen. We moeten nu door de data heen en de koppen bij elkaar steken, want we geloven nog steeds dat de upgrade werkt. We moeten alleen begrijpen waarom het hier niet functioneert."

Het gat naar voren zorgt voor een wake-up call binnen de renstal. Achter polesitter Max Verstappen wist Lewis Hamilton zijn Ferrari naar de tweede plek te sturen met een tijd van 1:35.428, bijna drie tienden achter de snelste raceronde. "Je verwacht drie tienden te winnen en het lijkt eerder drie, vier of vijf tienden achteruitgang", stelt Wolff vast over de teleurstellende rondetijden. "Dit is de eerste keer dat we de top drie met zo'n groot gat zijn misgelopen, maar we zullen een oplossing vinden. Je weet dat ik nooit positief ben." Wel deelt Wolff bij Viaplay de complimenten uit aan Verstappen: "Nou, ik ben er niet blij mee, maar het is wel verdiend."

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

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