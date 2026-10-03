Honda Racing Corporation heeft toegegeven dat het tijdens de Grand Prix van Spanje in Madrid in het geheim een motorupgrade heeft doorgevoerd bij partner Aston Martin. De Japanse motorfabrikant monteerde daar een verbeterde turbocharger op de wagen van Lance Stroll als onderdeel van het ADUO2-pakket, nadat de krachtbron bij de eerste twee meetmomenten van de FIA als hekkensluiter uit de bus kwam, zo meldt PlanetF1.

De renstal beleeft een uiterst stroef debuutjaar onder het nieuwe motorreglement en stond na eerdere trillingsproblemen stijf onderaan de ranglijst. Om fabrikanten met een achterstand de kans te bieden het gat naar voren te dichten, riep de autosportbond het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem in het leven. Na de eerste checkpoints bleek de verbrandingsmotor van de Japanners het traagst van het hele veld te zijn, waardoor er extra ontwikkelingsruimte vrijkwam voor het team.

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Stiekeme montage van ADUO2-turbocharger in Madrid

Koji Watanabe, de president van de Honda Racing Corporation, bevestigt dat de fabrikant vorige maand in Madrid gebruikmaakte van deze regeling om stilletjes de tweede specificatie in te zetten. Waar Honda eerder mikte op slechts één grote update voor het hele seizoen, werd de AMR26 van Lance Stroll in Spanje al voorzien van de vernieuwde componenten. Fernando Alonso kreeg de beschikking over dezelfde modificatie tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan, op het circuit van Bakoe.

De noodzaak om in te grijpen werd al snel duidelijk na een lastige start van het seizoen. Tijdens de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort in augustus leverde de eerste ADUO-motor nog de tweede puntenfinish van het seizoen op dankzij Alonso, maar de motorische achterstand op de concurrentie bleef desondanks aanzienlijk.

Upgrade Naam Component Seizoen Team Doel Impact Beperkingen ADUO 1 Spec 2 Motor 2026 Aston Martin Puur vermogen Kleine vermogenswinsten, Verbeterd energiemanagement Beperkte rondetijdwinst, Aanzienlijke prestatie-achterstand ADUO 2 Geüpgradede Turbocharger 2026 Aston Martin Turbo-lag aanpakken Kleine vermogenswinsten, Verbeterd energiemanagement Beperkte rondetijdwinst, Aanzienlijke prestatie-achterstand

Shintaro Orihara licht technische werking toe

Shintaro Orihara, hoofdingenieur bij de motorenbouwer, legt tegenover PlanetF1 uit wat het precieze doel van de ingreep is. "We hebben ADUO2 gebruikt om een nieuwe turbocharger te introduceren om de rijeigenschappen te verbeteren en ook de boost-vertraging bij het uitkomen van de bocht te verminderen", stelt Orihara. "We konden ook motor-turbo-lag hebben, dan moesten we MGU-K gebruiken om de vertraging te compenseren. Dat offert wat energie op. Dus de upgrade van de turbocharger zal de rijeigenschappen verbeteren, maar ook wat winst opleveren op het gebied van energiemanagement."

Tegelijkertijd tempert Orihara de verwachtingen over plotselinge grote sprongen op de tijdenlijst. De winst zit volgens de ingenieur voornamelijk in het efficiënter benutten van de elektrische systemen en de gasrespons van de auto. "Ik heb het nog steeds niet over een grote winst, nog steeds een klein aantal, maar we blijven pushen om dit soort kleine verbeteringen te vinden", legt de ingenieur verder uit.

Data bevestigt stap voorwaarts in Bakoe

Fernando Alonso reed afgelopen weekend op het stratencircuit van Bakoe rond met de nieuwe specificatie. Hoewel de Spanjaard tijdens de hoofdrace vroegtijdig moest opgeven met vermoedelijk vermogensverlies, wezen de telemetriegegevens van de fabriek uit dat het onderdeel wel degelijk naar behoren functioneerde.

Shintaro Orihara bevestigt dan ook dat de meetgegevens uit Azerbeidzjan de eerdere bevindingen van Madrid ondersteunen: "In Zandvoort hebben we de ADUO-motor geïntroduceerd. Er was een les om de prestaties te verbeteren door de kalibratie te wijzigen en we hebben gewerkt op dat gebied. Het is geen grote verbetering vanuit kalibratie, maar we blijven werken om kleine prestatiewinsten te vinden. En toen in Madrid en ook in Bakoe hebben we een upgrade van de turbocharger geïntroduceerd met behulp van ADUO2. We vonden wat ruimte om de boost te verbeteren na het hoofdeffect op de rijeigenschappen. Dus we hebben de turbocharger geïntroduceerd en geüpdatet om de boost-opvolging te verbeteren en we hebben het effect bevestigd in Bakoe, waar de boost-opvolging vrij belangrijk is."

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