Code rood in Barcelona: kwalificatie afgelast, zondagsrace voor Verstappen Racing verplaatst
Code rood in Barcelona: kwalificatie afgelast, zondagsrace voor Verstappen Racing verplaatstMaak ons je Google-favoriet
Het tijdschema voor de zondag van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS is omgegooid. Vanwege noodweer in de regio rondom het Circuit de Barcelona-Catalunya gaat de kwalificatie niet door en wordt Race 2 verplaatst naar de avond.
Race 1 van het laatste Sprint Cup-weekend werd eerder deze zaterdag verreden. De regen arriveerde zo'n twintig minuten voor de start. Alex Aka en Dylan Pereira werden uiteindelijk de verrassende winnaars met de Tresor Attempto-Audi, terwijl Bastian Buus en Ricardo Feller van Lionspeed GP tweede werden en daarmee het Sprint Cup-kampioenschap op hun naam schreven. Omdat de kwalificatie voor Race 2 niet doorgaat en er dus geen punt voor de pole wordt uitgedeeld, is het Porsche-duo nu al helemaal verzekerd van de titel. Verstappen Racing-coureur Dani Juncadella en de Nederlander Thierry Vermeulen bleven op een nulscore door pech en maken daarom geen kans meer op het kampioenschap. Lees hier de volledige samenvatting van Race 1 terug.
Race verplaatst naar zondagavond
De lokale regering in Spanje heeft code rood afgegeven na overstromingen in de regio waarbij helaas ook een dode is gevallen. Er wordt zelfs gesproken over een 'mini-orkaan'. Tussen 20:00 uur zaterdagavond en 14:00 uur zondagmiddag mogen er geen evenementen gehouden worden. Ook winkels en restaurants zijn gesloten.
De kwalificatie voor Race 2 zou gehouden worden om 11:15 uur, maar die sessie is afgelast. De grid wordt bepaald door de beste rondetijden van de Race 2-startende coureur uit de tweede vrije training. De start van de wedstrijd is verplaatst van 16:00 uur naar 18:20 uur. Op zondagmiddag zal de wedstrijdleiding moeten uitpluizen hoe de startopstelling precies moet worden, maar het lijkt erop dat Vermeulens ploegmaat Ben Green vanaf de pole position mag vertrekken.
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