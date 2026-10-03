Wolff schrikt van pole position Verstappen, F1 komt met nieuws over slotraces | GPFans Recap
Wolff schrikt van pole position Verstappen, F1 komt met nieuws over slotraces | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
De zaterdag in Maleisië zit erop en dat betekent dat er na de kwalificatie weer een heleboel nieuws naar buiten is gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je dan ook terug in deze GPFans Recap.
Max Verstappen wist namelijk zijn eerste pole position veilig te stellen op het Sepang International Circuit. De Nederlander reageert daarnaast op de zorgen van George Russell over de voorspelde hitte. Toto Wolff is juist verbaasd dat de pole position niet naar één van zijn coureurs is gegaan en Stefano Domenicali komt met opheldering over de slotfase van het raceseizoen. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 3 oktober.
Verstappen slaat toe in Maleisië en pakt pole position: "Best wel ongelooflijk!"
Max Verstappen heeft de eerste pole position van 2026 weten te pakken tijdens de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De Nederlander was met een 1:35.130 de snelste. Lewis Hamilton start vanaf P2 en Isack Hadjar reed de derde tijd. Lezen hoe de Nederlander terugkijkt op de kwalificatie? Klik hier!
Domenicali bevestigt: Qatar en Abu Dhabi blijven voorlopig slot F1-seizoen 2026
Stefano Domenicali heeft zaterdagochtend bevestigd dat de laatste twee Grand Prix-races van het seizoen nog altijd definitief plaatsvinden in Qatar en Abu Dhabi, zo meldt onder meer Autosport. De hele verklaring van Domenicali lezen? Klik hier!
Verstappen schudt hoofd om hittezorgen Russell: 'Niet aanstellen'
Max Verstappen heeft flink uitgehaald naar George Russell na diens beklag over de zware omstandigheden in Maleisië. Waar Russell de hitte in de auto vergeleek met een hete sauna en pleitte voor het toestaan van geavanceerde koelsystemen, vindt Verstappen die reactie pure aanstellerij. De coureur van Red Bull benadrukt dat fysieke hitte simpelweg bij de koningsklasse hoort en dat rijders zich daarop moeten voorbereiden in hun training. De gehele reactie van Verstappen lezen? Klik hier!
Wolff verbaasd na kwalificatie Mercedes op Sepang: 'Vijf tienden achteruit'
Toto Wolff staat voor een raadsel na de forse inzinking die Mercedes zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie op het Sepang International Circuit te verwerken kreeg. Het Duitse team introduceerde in Maleisië juist een flink updatepakket, maar zag Max Verstappen naar de poleposition rijden, terwijl de eigen coureurs er niet aan te pas kwamen. Lezen waarom Mercedes vol vraagtekens staat? Klik hier!
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water
Dani Juncadella en Chris Lulham waren bezig met een geweldige opmars in de Verstappen Racing-AMG en Thierry Vermeulen was tevens op weg naar punten in de Emil Frey-Ferrari tijdens Race 1 van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. Helaas werd het een nulscore voor Juncadella evenals Vermeulen op het regenachtige Circuit de Barcelona-Catalunya, waardoor ze geen kans meer maken op het kampioenschap. Lezen wat er allemaal gebeurde op de regenachtige zaterdag in Spanje? Klik hier!
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Code rood in Barcelona: kwalificatie afgelast, zondagsrace voor Verstappen Racing verplaatst
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water
Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom
Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend
Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend?
Net binnen
Wolff schrikt van pole position Verstappen, F1 komt met nieuws over slotraces | GPFans Recap
- 45 minuten geleden
Code rood in Barcelona: kwalificatie afgelast, zondagsrace voor Verstappen Racing verplaatst
- 1 uur geleden
Hamilton gewaarschuwd voor snelheid Verstappen: 'Hij kan wegrijden'
- 1 uur geleden
Weerbericht GP Bahrein op Sepang: extreme hitte en kans op onweer
- 1 uur geleden
Red Bull ziet bevestiging met pole Verstappen: 'Het gat is gedicht'
- 2 uur geleden
Hamilton emotioneel na ommekeer bij Ferrari: 'Ik wist dat ik het in me had'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'
- 13 september
Windsor ziet Max Verstappen worstelen in Spanje: 'Een beetje triest om te zien'
- 14 september
Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort
- 16 september