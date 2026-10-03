De zaterdag in Maleisië zit erop en dat betekent dat er na de kwalificatie weer een heleboel nieuws naar buiten is gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je dan ook terug in deze GPFans Recap.

Max Verstappen wist namelijk zijn eerste pole position veilig te stellen op het Sepang International Circuit. De Nederlander reageert daarnaast op de zorgen van George Russell over de voorspelde hitte. Toto Wolff is juist verbaasd dat de pole position niet naar één van zijn coureurs is gegaan en Stefano Domenicali komt met opheldering over de slotfase van het raceseizoen. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 3 oktober.

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Verstappen slaat toe in Maleisië en pakt pole position: "Best wel ongelooflijk!"

Max Verstappen heeft de eerste pole position van 2026 weten te pakken tijdens de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De Nederlander was met een 1:35.130 de snelste. Lewis Hamilton start vanaf P2 en Isack Hadjar reed de derde tijd. Lezen hoe de Nederlander terugkijkt op de kwalificatie? Klik hier!

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Domenicali bevestigt: Qatar en Abu Dhabi blijven voorlopig slot F1-seizoen 2026

Stefano Domenicali heeft zaterdagochtend bevestigd dat de laatste twee Grand Prix-races van het seizoen nog altijd definitief plaatsvinden in Qatar en Abu Dhabi, zo meldt onder meer Autosport. De hele verklaring van Domenicali lezen? Klik hier!

Verstappen schudt hoofd om hittezorgen Russell: 'Niet aanstellen'

Max Verstappen heeft flink uitgehaald naar George Russell na diens beklag over de zware omstandigheden in Maleisië. Waar Russell de hitte in de auto vergeleek met een hete sauna en pleitte voor het toestaan van geavanceerde koelsystemen, vindt Verstappen die reactie pure aanstellerij. De coureur van Red Bull benadrukt dat fysieke hitte simpelweg bij de koningsklasse hoort en dat rijders zich daarop moeten voorbereiden in hun training. De gehele reactie van Verstappen lezen? Klik hier!

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Wolff verbaasd na kwalificatie Mercedes op Sepang: 'Vijf tienden achteruit'

Toto Wolff staat voor een raadsel na de forse inzinking die Mercedes zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie op het Sepang International Circuit te verwerken kreeg. Het Duitse team introduceerde in Maleisië juist een flink updatepakket, maar zag Max Verstappen naar de poleposition rijden, terwijl de eigen coureurs er niet aan te pas kwamen. Lezen waarom Mercedes vol vraagtekens staat? Klik hier!

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

Dani Juncadella en Chris Lulham waren bezig met een geweldige opmars in de Verstappen Racing-AMG en Thierry Vermeulen was tevens op weg naar punten in de Emil Frey-Ferrari tijdens Race 1 van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. Helaas werd het een nulscore voor Juncadella evenals Vermeulen op het regenachtige Circuit de Barcelona-Catalunya, waardoor ze geen kans meer maken op het kampioenschap. Lezen wat er allemaal gebeurde op de regenachtige zaterdag in Spanje? Klik hier!

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