Hamilton gewaarschuwd voor snelheid Verstappen: 'Hij kan wegrijden'
Hamilton gewaarschuwd voor snelheid Verstappen: 'Hij kan wegrijden'Maak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton richt zijn pijlen tijdens de Grand Prix van Bahrein in Maleisië volledig op Max Verstappen. De Britse Ferrari-coureur vangt de race zondag aan vanaf de tweede positie en weet dat de polesitter van Red Bull Racing een zware dobber wordt vooraan het veld.
Tijdens de kwalificatiesessie op het Sepang International Circuit noteerde Verstappen een tijd van 1:35.130, waarmee de Nederlander zijn allereerste poleposition van het huidige seizoen opeiste. Hamilton kwam 0,298 seconden tekort op die richttijd en bezet daardoor de tweede startplek op de eerste startrij.
Hamilton houdt rekening met overmacht Verstappen
Lewis Hamilton laat tegenover Sky Sports weten dat Max Verstappen onder normale omstandigheden over de sterkste racepace beschikt. "Ik denk dat hij over het algemeen de snelheid heeft om weg te rijden, maar als dat anders is wanneer we de race starten en we in staat zijn om bij te blijven en in de strijd te zijn, dan zou dat ook geweldig zijn. Maar het enige wat we kunnen doen is ons best doen, dus ik zal alles geven", legt de Ferrari-coureur uit.
Hamilton zal de Red Bull-coureur direct vanaf de startstreep scherp in de gaten moeten houden om te voorkomen dat hij ervandoor gaat. Uit de onderlinge verhoudingen tijdens de long runs bleek immers al dat de snelheid van de polesitter de voornaamste graadmeter zal worden voor de concurrentie.
Eerste startrij voor Verstappen en Hamilton in Sepang
Max Verstappen wist met zijn snelste ronde vriend en vijand te verbazen door zijn bolide voor het eerst dit jaar naar de beste startplek te sturen. Hoewel Red Bull Racing een lastige periode doormaakte, wist de formatie in Sepang precies de juiste afstelling te vinden om vooraan mee te strijden.
Voorafgaand aan de ontmoeting in Maleisië bezet Lewis Hamilton met 199 punten de derde plaats in het kampioenschap, waarbij hij één overwinning en vijf podiumplaatsen achter zijn naam heeft staan. Verstappen staat momenteel op de zesde plek met 163 punten en stond dit seizoen tot dusver zeven keer op het podium.
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