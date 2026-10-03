Max Verstappen heeft zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie op het Sepang International Circuit in Maleisië de allereerste poleposition van het seizoen binnengehaald. De coureur klokte een rondetijd van 1:35.130 en bezorgde daarmee ook de Red Bull Ford Powertrain zijn allereerste startplek vooraan het veld. Het resultaat betekent een flinke opsteker voor de formatie, die eerder dit jaar juist grote moeite kende met de balans en de snelheid in de bochten op vergelijkbare circuits.

Teambaas Laurent Mekies van Red Bull Racing toonde zich na afloop van de sessie direct opgetogen over de geboekte vooruitgang van het team. De Oostenrijkse renstal zag met teamgenoot Isack Hadjar bovendien twee wagens in de top drie van de tijdenlijst eindigen, al moet Hadjar de hoofdrace vanaf de achtste plek aanvangen vanwege een gridstraf van vijf posities voor het wisselen van zijn verbrandingsmotor.

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Mekies prijst ommekeer in snelle bochten

Laurent Mekies stak zijn vreugde over de geboekte tijdwinst niet onder stoelen of banken en legde uit waarom Sepang als een ultieme test gold voor de vernieuwde bolide. In gesprek met Viaplay verklaarde de teambaas: "Het is een ongelofelijk resultaat vandaag. Op een circuit als dit, waar we in het eerste deel van het jaar zo veel hebben geleden in de middelhoge en hoge-snelheidsbochten, is het bijzonder om te zien dat we dat gat hebben gedicht. We zijn weer terug in de strijd en vandaag zelfs iets meer dan dat."

De renstal heeft voor het raceweekend in Zuidoost-Azië gerichte aerodynamische en mechanische aanpassingen doorgevoerd, die voortbouwen op eerdere modificaties uit Bakoe. Mekies ziet dat de optimalisaties tussen de krachtbron en de afstelling van het chassis elkaar perfect versterken. Na een moeizame openingsfase waarin Max Verstappen met 163 punten op de zesde positie in het wereldkampioenschap belandde, lijkt het team de stijgende lijn nu structureel te pakken te hebben.

Historische mijlpaal voor Red Bull Ford Powertrain

Laurent Mekies benadrukte daarnaast de grote symbolische waarde van de poleposition voor het eigen motorproject van de renstal. De krachtbron levert onder de nieuwe reglementen ruim 1000 pk en genereert de helft van het vermogen via het hybridesysteem. Het is tevens de eerste kwalificatieoverwinning van het jaar die niet ten prooi valt aan een wagen met een Mercedes-motor.

"Het is ook de eerste poleposition met de Red Bull Ford Powertrain, dus dat maakt het speciaal", vervolgde Mekies zijn terugblik op de kwalificatie. "Natuurlijk zijn er op zaterdag geen punten te verdienen en de race is morgen, maar het is wel een mooie bevestiging van al het werk dat iedereen achter de schermen doet en van de spirit binnen het team."

Zware beproeving door hitte en bandenslijtage

Laurent Mekies waakt ondanks de euforie over de eerste startrij voor te veel optimisme met het oog op de zondag. De weersomstandigheden in Maleisië beloven met torenhoge asfalttemperaturen en een meedogenloze luchtvochtigheid immers een zware beproeving te worden voor de techniek en het rubber van Pirelli.

"Ik denk niet dat iemand echt vertrouwen heeft", stelde de teambaas over de onvoorspelbare race-omstandigheden. "Het wordt opnieuw extreem heet en waarschijnlijk krijgen we de hoogste bandenslijtage die we het hele seizoen hebben gezien. We hebben wel de middelen om mee te doen in de strijd en moeten blijven doen wat we nu doen. We moeten ervoor zorgen dat we morgen alles uit de auto halen en het maximale uit ons racetempo halen."

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