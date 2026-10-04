FIA verklaart softwareproblemen en lange wachttijd op start in Maleisië
FIA verklaart softwareproblemen en lange wachttijd op start in MaleisiëMaak ons je Google-favoriet
De FIA had na de Grand Prix van Bahrein in Maleisië toch wel wat uit te leggen. Zo vielen diverse coureurs tijdens de formatieronde ineens stil en duurde het toch wel aardig lang voordat de race daarna werd hervat.
Het spektakelstuk in Maleisië werd uiteindelijk gewonnen door Max Verstappen, die daarmee zijn eerste zege van het jaar te pakken heeft. Kimi Antonelli kon het tempo van de Nederlander niet volgen, al had hij nog een klein kansje in de slotfase. Toch moest hij zich gewonnen geven. George Russell reed lange tijd op P3, maar viel uiteindelijk uit en daardoor kon Lewis Hamilton het derde plekje veiligstellen.
Softwareproblemen
De directeur van de eenzitters bij de FIA, Nikolas Tombazis, legt voor de camera van DAZN tekst en uitleg over het opvallende moment. Daarbij wijst hij naar een softwarefout. Er zijn zogeheten speciale softwareconfiguraties bedacht voor regenomstandigheden om pieken in het vermogen te voorkomen. Door die pieken krijgen de coureurs wheelspin en kunnen ze tijdens natte omstandigheden dus ineens van de baan spinnen. Er was echter een storing in de software, waardoor de acceleratie bij lage snelheden werd verhinderd en de wagens dus stilvielen. Tombazis benadrukte daarbij dat het niet de schuld van de teams was.
Wachttijd
Uiteindelijk duurde het even voordat de race na dat moment van start ging, waarbij het niet duidelijk was waarom we zo lang moesten wachten. De FIA was volgens Tombazis op dat moment bezig met een oplossing: "We moesten updates doen aan de configuraties en de software en die aan de teams geven, dat veroorzaakte vertraging, maar we hebben het heel snel gedaan, in slechts 20 minuten"
FIA statement following the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
#FIA #F1 #BahrainGP https://t.co/yzEHH9EBlq— FIA (@fia) October 4, 2026
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