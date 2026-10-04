close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
'FIA overweegt grote ingreep in ADUO-regels om Honda en F1-veld te helpen'

FIA verklaart softwareproblemen en lange wachttijd op start in Maleisië

'FIA overweegt grote ingreep in ADUO-regels om Honda en F1-veld te helpen' — Foto: © IMAGO
6 reacties

FIA verklaart softwareproblemen en lange wachttijd op start in Maleisië

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

De FIA had na de Grand Prix van Bahrein in Maleisië toch wel wat uit te leggen. Zo vielen diverse coureurs tijdens de formatieronde ineens stil en duurde het toch wel aardig lang voordat de race daarna werd hervat.

Het spektakelstuk in Maleisië werd uiteindelijk gewonnen door Max Verstappen, die daarmee zijn eerste zege van het jaar te pakken heeft. Kimi Antonelli kon het tempo van de Nederlander niet volgen, al had hij nog een klein kansje in de slotfase. Toch moest hij zich gewonnen geven. George Russell reed lange tijd op P3, maar viel uiteindelijk uit en daardoor kon Lewis Hamilton het derde plekje veiligstellen.

Softwareproblemen

De directeur van de eenzitters bij de FIA, Nikolas Tombazis, legt voor de camera van DAZN tekst en uitleg over het opvallende moment. Daarbij wijst hij naar een softwarefout. Er zijn zogeheten speciale softwareconfiguraties bedacht voor regenomstandigheden om pieken in het vermogen te voorkomen. Door die pieken krijgen de coureurs wheelspin en kunnen ze tijdens natte omstandigheden dus ineens van de baan spinnen. Er was echter een storing in de software, waardoor de acceleratie bij lage snelheden werd verhinderd en de wagens dus stilvielen. Tombazis benadrukte daarbij dat het niet de schuld van de teams was.

Wachttijd

Uiteindelijk duurde het even voordat de race na dat moment van start ging, waarbij het niet duidelijk was waarom we zo lang moesten wachten. De FIA was volgens Tombazis op dat moment bezig met een oplossing: "We moesten updates doen aan de configuraties en de software en die aan de teams geven, dat veroorzaakte vertraging, maar we hebben het heel snel gedaan, in slechts 20 minuten"

Gerelateerd

FIA Nikolas Tombazis

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Haas bevestigt vertrek Ocon, FIA geeft waarschuwing gevaar Maleisië af | GPFans Recap Recap

Haas bevestigt vertrek Ocon, FIA geeft waarschuwing gevaar Maleisië af | GPFans Recap

  • 30 september 2026 21:42
FIA geeft waarschuwing af voor Grand Prix in Maleisië: dit zijn de gevolgen

FIA geeft waarschuwing af voor Grand Prix in Maleisië: dit zijn de gevolgen

  • 30 september 2026 16:43
Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'

Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'

  • 4 minuten geleden
Jos Verstappen trots op opleving Red Bull Racing: 'Na al het gezeik'

Jos Verstappen trots op opleving Red Bull Racing: 'Na al het gezeik'

  • 26 minuten geleden
Wolff heeft het even gehad na Maleisië: "Eén van mijn slechtste ervaringen ooit"

Wolff heeft het even gehad na Maleisië: "Eén van mijn slechtste ervaringen ooit"

  • 47 minuten geleden
Social media ontploft na bizar en beschamed tafereel F1-race Bahrein: "Wat een schande"

Social media ontploft na bizar en beschamed tafereel F1-race Bahrein: "Wat een schande"

  • 1 uur geleden

Net binnen

15:15
Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'
14:53
Jos Verstappen trots op opleving Red Bull Racing: 'Na al het gezeik'
14:32
Wolff heeft het even gehad na Maleisië: "Eén van mijn slechtste ervaringen ooit"
14:01
Social media ontploft na bizar en beschamed tafereel F1-race Bahrein: "Wat een schande"
13:53
Waché geniet in zijn uppie van podiumceremonie Verstappen onder genot van een sigaretje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer' Max Verstappen

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

1 uur geleden
Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...' GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'

Vandaag 07:28
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

Gisteren 17:24
Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom Mogelijk DSQ in GT World Challenge

Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom

Gisteren 12:53
Ontdek het op Google Play
x