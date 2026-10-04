Social media ontploft na bizar en beschamed tafereel F1-race Bahrein: "Wat een schande"

Tijdens de formatieronden voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië ontvouwde zich een bizar fenomeen, waarbij een groot deel van het veld niet vooruitkwam door een softwarefout. En dat maakt de tongen los op het internet.

Uiteindelijk werd de start van de race ruim anderhalf uur uitgesteld. Door zware regenval vlak voor de start van de race werd de aftrapt met veertig minuten uitgesteld. Tijdens de formatieronden kampte bijna de helft van het veld met een bizarre softwarefout; de auto's leken simpelweg niet te werken in de regen. Het veld werd terug de pitstraat ingestuurd, waarna de teams druk in de weer waren met de laptops. Na nog eens een lange pauze, werd de race uiteindelijk gestart. Het bizarre tafereel maakt de tongen los op social media.