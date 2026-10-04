Lando Norris mag zich na afloop van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië nog melden bij de FIA. De regerend kampioen knalde tijdens de tweede Safety Car-periode bijna op zijn voorganger in bocht één toen hij een onoplettend momentje leek te hebben of last van de zon had.

Het spektakelstuk in Maleisië kreeg uiteindelijk Max Verstappen als winnaar. De Nederlander wist in de slotfase Kimi Antonelli achter zich te houden en door de uitvalbeurt van George Russell wist Lewis Hamilton het laatste podiumplekje te pakken. Norris vertrok in Maleisië vanaf P5, maar koos voor droogweerbanden toen de race eindelijk van start ging. Samen met de anderen die ook op droogweerbanden stonden, viel hij hier ver terug naar achteren en is hij uiteindelijk als negende gefinisht.

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Norris ontsnapt aan crash en rijdt door grindbak

Nadat Russell terugviel, was het Norris die in bocht één door de grindbak ging en de bocht compleet miste. De FIA ziet een mogelijke overtreding van de artikelen B1.8.6, B5.13.2a en/of B5.13.2c en Appendix L, Hoofdstuk IV, artikel 2 c). Daarin wordt Norris verdacht van onregelmatig rijden tijdens een Safety Car-periode, de baan verlaten en deze op een onveilige manier weer oprijden en/of een andere auto inhalen achter de Safety Car. Bij Viaplay verklaart Norris: "Ja iedereen stond ineens stil in bocht één nadat George uitviel. Dus het is niet echt mijn schuld en ook weer wel mijn schuld."

Ook Nico Hülkenberg moet zich bij de stewards melden en dat gaat over de unsafe release van eerder in de race.

What's going on?! As Russell pulls over, Norris runs wide at Turn 1 😵 The Safety Car is still on track #F1 #BahrainGP | LAP 50/55 https://t.co/sPJoQUDgtq — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

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