close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Ferrari, Umbrella, Malaysia, 2026

Hamilton beleeft achtbaan aan emoties in Maleisië: 'De beste race ooit hier'

Lewis Hamilton, Ferrari, Umbrella, Malaysia, 2026 — Foto: © IMAGO

Hamilton beleeft achtbaan aan emoties in Maleisië: 'De beste race ooit hier'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lewis Hamilton heeft na afloop van de Grand Prix van Bahrein teruggeblikt op een loodzware wedstrijd, waarin hij uiteindelijk als derde over de finish wist te komen.

De coureur van Ferrari zag een vroege strategische misrekening direct roet in het eten gooien tijdens de race op het Sepang International Circuit in Maleisië. Hamilton was de race nog aangevangen vanaf de tweede startpositie, nadat hij zich op zaterdag knap op de eerste startrij had genesteld. Door een verkeerde beslissing bij de start van de wedstrijd raakte de Brit de aansluiting met de voorste gelederen echter razendsnel kwijt. Terwijl het veld wegliep, liep het gat met de koplopers zelfs op tot een volle minuut, wat een flinke inhaalrace noodzakelijk maakte op het asfalt in Zuidoost-Azië.

Verkeerde call

De Brit steekt na afloop direct de hand in eigen boezem namens de formatie en deelt tegelijkertijd zijn felicitaties uit aan winnaar Max Verstappen van Red Bull Racing. "Ja, goed, dank jullie wel", vertelt Hamilton in zijn eerste reactie na het behalen van het podium. "Grote felicitaties aan Max, wat een zware race was dat. Uiteraard hadden we aan het begin de verkeerde call, wat het erg moeilijk maakte."

Beste race

Ondanks de forse tegenslag in de beginfase weigerde de Ferrari-coureur op te geven en herstelde hij zich gaandeweg de grand prix knap naar voren. "Ik zag iedereen wegrijden, ik was een minuut achterop en ik heb me gewoon gericht op mijn werk. Eerlijk gezegd, van al die jaren dat ik hier ben, is dit de beste race die we hier hebben gehad."

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton emotioneel na ommekeer bij Ferrari: 'Ik wist dat ik het in me had'

Hamilton emotioneel na ommekeer bij Ferrari: 'Ik wist dat ik het in me had'

  • Gisteren 19:00
  • 3
FIA legt Hamilton straf op na incident met Bortoleto in tweede vrije training

FIA legt Hamilton straf op na incident met Bortoleto in tweede vrije training

  • 2 oktober 2026 14:28
  • 18
Hamilton op het matje geroepen door FIA: Engelsman hangt straf boven het hoofd

Hamilton op het matje geroepen door FIA: Engelsman hangt straf boven het hoofd

  • 2 oktober 2026 11:49
  • 24
Fans genieten van Hamilton en Verstappen: 'Een eerste startrij met twee legendes'

Fans genieten van Hamilton en Verstappen: 'Een eerste startrij met twee legendes'

  • Gisteren 17:51
Hamilton juicht na P2 in kwalificatie: 'Auto in de sweet spot'

Hamilton juicht na P2 in kwalificatie: 'Auto in de sweet spot'

  • Gisteren 11:30
  • 1
Vasseur niet blij met uitspraken Hamilton: "Gaat niet om één individu"

Vasseur niet blij met uitspraken Hamilton: "Gaat niet om één individu"

  • 2 oktober 2026 11:29

Net binnen

15:15
Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'
14:53
Jos Verstappen trots op opleving Red Bull Racing: 'Na al het gezeik'
14:32
Wolff heeft het even gehad na Maleisië: "Eén van mijn slechtste ervaringen ooit"
14:12
FIA verklaart softwareproblemen en lange wachttijd op start in Maleisië
14:01
Social media ontploft na bizar en beschamed tafereel F1-race Bahrein: "Wat een schande"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer' Max Verstappen

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

1 uur geleden
Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...' GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'

Vandaag 07:28
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

Gisteren 17:24
Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom Mogelijk DSQ in GT World Challenge

Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom

Gisteren 12:53
Ontdek het op Google Play
x