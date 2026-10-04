Hamilton beleeft achtbaan aan emoties in Maleisië: 'De beste race ooit hier'

Lewis Hamilton heeft na afloop van de Grand Prix van Bahrein teruggeblikt op een loodzware wedstrijd, waarin hij uiteindelijk als derde over de finish wist te komen.

De coureur van Ferrari zag een vroege strategische misrekening direct roet in het eten gooien tijdens de race op het Sepang International Circuit in Maleisië. Hamilton was de race nog aangevangen vanaf de tweede startpositie, nadat hij zich op zaterdag knap op de eerste startrij had genesteld. Door een verkeerde beslissing bij de start van de wedstrijd raakte de Brit de aansluiting met de voorste gelederen echter razendsnel kwijt. Terwijl het veld wegliep, liep het gat met de koplopers zelfs op tot een volle minuut, wat een flinke inhaalrace noodzakelijk maakte op het asfalt in Zuidoost-Azië.

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Verkeerde call

De Brit steekt na afloop direct de hand in eigen boezem namens de formatie en deelt tegelijkertijd zijn felicitaties uit aan winnaar Max Verstappen van Red Bull Racing. "Ja, goed, dank jullie wel", vertelt Hamilton in zijn eerste reactie na het behalen van het podium. "Grote felicitaties aan Max, wat een zware race was dat. Uiteraard hadden we aan het begin de verkeerde call, wat het erg moeilijk maakte."

Beste race

Ondanks de forse tegenslag in de beginfase weigerde de Ferrari-coureur op te geven en herstelde hij zich gaandeweg de grand prix knap naar voren. "Ik zag iedereen wegrijden, ik was een minuut achterop en ik heb me gewoon gericht op mijn werk. Eerlijk gezegd, van al die jaren dat ik hier ben, is dit de beste race die we hier hebben gehad."

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