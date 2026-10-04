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Red Bull

Dit is de stand in het wereldkampioenschap Formule 1 na overwinning Verstappen in Maleisië

Red Bull — Foto: © IMAGO

Dit is de stand in het wereldkampioenschap Formule 1 na overwinning Verstappen in Maleisië

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein in Maleisië op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander heeft daarmee goede zaken gedaan in het wereldkampioenschap Formule 1.

Het is de eerste overwinning voor Verstappen van het jaar, en ook de eerste overwinning met de eigen Red Bull-motor achterin zijn RB22. Hiermee komt hij op gelijke hoogte te staan met Lando Norris in het wereldkampioenschap. Kimi Antonelli kwam na een knotsgekke race als tweede over de streep, terwijl Russell in de slotfase achter de safety car stil kwam te staan met motorproblemen vanaf de derde plaats. Isack Hadjar schoof hierdoor door naar de derde stek, maar werd na de herstart te grazen genomen door zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc. McLaren kende een slecht weekend met een zesde plaats voor Oscar Piastri en een negende plaats voor Norris.

Stand Formule 1 na Grand Prix van Bahrein in Malesië

PositieCoureurPunten
1Kimi Antonelli320
2George Russell236
3Lewis Hamilton214
4Charles Leclerc191
5Lando Norris188
6Max Verstappen188
7Oscar Piastri128
8Isack Hadjar96
9Liam Lawson65
10Pierre Gasly41
11Arvid Lindblad38
12Franco Colapinto27
13Ollie Bearman20
14Gabriel Bortoleto10
15Nico Hülkenberg7
16Esteban Ocon7
17Fernando Alonso7
18Carlos Sainz7
19Alex Albon5
20Yuki Tsunoda1
21Lance Stroll0
22valtteri Bottas 0
23Sergio Pérez0

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