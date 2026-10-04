close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Malaysia

Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit

Malaysia — Foto: © IMAGO
7 reacties

Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Een bizar tafereel heeft zich ontvouwd in Malesië: het Formule 1-veld is zojuist vrijgegeven voor een aantal formatieronden om de baanomstandigheden te testen, maar een groot deel van de rijders kampte al snel met soortgelijke problemen.

Bij een stuk of tien coureurs waren er problemen met het gaspedaal. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto... Allemaal vielen ze zo goed als stil met problemen aan het gaspedaal: "Ik rij tien kilometer per uur, wat moet ik doen?" klonk het over de boordradio. De rode vlag werd direct gezwaaid. Het lijkt een enorme flater voor de Formule 1, waarbij deze nieuwe auto's compleet vastlopen in natte omstandigheden. Momenteel is het onduidelijk wanneer we weer van start gaan. De auto's en coureurs staan wel klaar in de pitstraat. Het lijkt erop dat de auto's een soort harde reset nodig hebben, wanneer ze weer willen rijden.

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege Live

LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege

  • 3 uur geleden
  • 14
Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit

Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit

  • 2 uur geleden
  • 3
Formule 1 maakt nieuwe starttijd Grand Prix van Bahrein in Maleisië bekend

Formule 1 maakt nieuwe starttijd Grand Prix van Bahrein in Maleisië bekend

  • 2 uur geleden
De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië

De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië

  • 3 uur geleden
Verstappen pakt pole in Maleisië: 'Nog heel veel kleine dingetjes niet goed'

Verstappen pakt pole in Maleisië: 'Nog heel veel kleine dingetjes niet goed'

  • Gisteren 12:15
  • 3
Hoe laat begint de Grand Prix van Bahrein in Maleisië?

Hoe laat begint de Grand Prix van Bahrein in Maleisië?

  • Vandaag 06:58

Net binnen

09:32
Formule 1 maakt nieuwe starttijd Grand Prix van Bahrein in Maleisië bekend
08:55
Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit
08:35
Stevige regenbui raast over Sepang International Circuit vlak voor Grand Prix
08:23
Live
LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege
08:06
De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...' GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'

Vandaag 07:28
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

Gisteren 17:24
Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom Mogelijk DSQ in GT World Challenge

Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom

Gisteren 12:53
Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend GT World Challenge in Barcelona

Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend

2 oktober 2026 18:34
Ontdek het op Google Play
x