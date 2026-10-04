Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit

Een bizar tafereel heeft zich ontvouwd in Malesië: het Formule 1-veld is zojuist vrijgegeven voor een aantal formatieronden om de baanomstandigheden te testen, maar een groot deel van de rijders kampte al snel met soortgelijke problemen.

Bij een stuk of tien coureurs waren er problemen met het gaspedaal. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto... Allemaal vielen ze zo goed als stil met problemen aan het gaspedaal: "Ik rij tien kilometer per uur, wat moet ik doen?" klonk het over de boordradio. De rode vlag werd direct gezwaaid. Het lijkt een enorme flater voor de Formule 1, waarbij deze nieuwe auto's compleet vastlopen in natte omstandigheden. Momenteel is het onduidelijk wanneer we weer van start gaan. De auto's en coureurs staan wel klaar in de pitstraat. Het lijkt erop dat de auto's een soort harde reset nodig hebben, wanneer ze weer willen rijden.

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