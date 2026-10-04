Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit
Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuitMaak ons je Google-favoriet
Een bizar tafereel heeft zich ontvouwd in Malesië: het Formule 1-veld is zojuist vrijgegeven voor een aantal formatieronden om de baanomstandigheden te testen, maar een groot deel van de rijders kampte al snel met soortgelijke problemen.
Bij een stuk of tien coureurs waren er problemen met het gaspedaal. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto... Allemaal vielen ze zo goed als stil met problemen aan het gaspedaal: "Ik rij tien kilometer per uur, wat moet ik doen?" klonk het over de boordradio. De rode vlag werd direct gezwaaid. Het lijkt een enorme flater voor de Formule 1, waarbij deze nieuwe auto's compleet vastlopen in natte omstandigheden. Momenteel is het onduidelijk wanneer we weer van start gaan. De auto's en coureurs staan wel klaar in de pitstraat. Het lijkt erop dat de auto's een soort harde reset nodig hebben, wanneer ze weer willen rijden.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië
- 3 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water
Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom
Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend
Net binnen
LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege
- 3 uur geleden
- 14
Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit
- 2 uur geleden
- 7
Formule 1 maakt nieuwe starttijd Grand Prix van Bahrein in Maleisië bekend
- 2 uur geleden
Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit
- 2 uur geleden
- 3
Stevige regenbui raast over Sepang International Circuit vlak voor Grand Prix
- 3 uur geleden
- 3
De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Windsor ziet Max Verstappen worstelen in Spanje: 'Een beetje triest om te zien'
- 14 september
Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort
- 16 september
Red Bull Racing incasseert gridstraf van vijf plaatsen voor GP van Bahrein in Maleisië
- 2 oktober
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"
- 27 september