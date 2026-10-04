LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege
LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zegeMaak ons je Google-favoriet
Het is tijd voor het absolute hoogtepunt van dit weekend: de Grand Prix van Bahrein die dit jaar verreden wordt op het Sepang International Circuit in Maleisië. Om 09:00 uur Nederlandse tijd doven de lichten in Maleisië en gaan we met Max Verstappen op pole en Lewis Hamilton op P2 beginnen aan de race. Mis niks in onderstaand liveblog.
LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië
Vol op de staart!
Slotfase race nadert
Langzaam maar zeker komen we riching het einde van de race, waarin Verstappen afstevent op zijn eerste zege dit seizoen. Hamilton heeft vol de druk op Hadjar staan.
Verstappen en Kimi naar binnen
Beide coureurs gaan de pits in voor de zachte banden.
Pitstop Hadjar en Hamilton nu
De twee couruers duiken gezamenlijk naar binnen. Hadjar naar zacht, Hamilton naar mediums.
Hamilton blijft vliegen
De zevenvoudig wereldkampioen blijft het tempo erin hebben en loopt in rap tempo in op Hadjar.
Norris vindt weg naar voren
De Brit weet ook steeds meer zijn weg naar voren te vinden en passeert Ocon voor de negende plek. Leclerc duikt ondertussen naar binnen voor nieuwe zachte banden.
Nog even de actie van Antonelli
Antonelli met een fout
Kimi verremt zich vlak voor de laatste bocht en ramt het paaltje vlak voor de pitingang uit de grond. Het vergroot het gat naar Verstappen die nu een voorsprong van bijna acht seconden heeft naar de Mercedessen.
Albon ook onder het vergrootglas
De wedstrijdleiding zal hem na de wedstrijd onderzoeken voor het 'onregelmatig rijden'. Hülkenberg wordt ondertussen gepasseerd door Leclerc en Norris.
Tien seconden voor Bortoleto
De Audi-coureur is schuldig bevonden aan het incident met Sainz en wordt getrakteerd op een tien seconden tijdstraf. Een dramatische middag voor de Braziliaan.
Antonelli laat het er niet bij zitten
De kampioenschapsleider heeft weinig zin achter Russell te blijven plakken en hij steekt voorbij aan Russell. P2 voor de Italiaan.
Mercedes heeft de handen vol
Antonelli zit vol op de staart van Russell en laat ook weten dat hij sneller is dan zijn teammaat. Voorlopig weigert men echter om de Italiaan zomaar voorbij te laten.
Nog even die lekkere herstartstart van Verstappen
Verstappen blijft doortrappen
De Nederlander voelt zich lekker en blijft de ene na de andere snelste raceronde noteren terwijl hij het gat naar Russell weet te vergroten tot een ruime drie seconden.
Incident Bortoleto en Sainz wordt bekeken
Het tweetal heeft elkaar geraakt en dus kijkt de wedstrijdleiding naar wat er met dat incident gebeurd is.
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