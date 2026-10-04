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red bull, malaysia, verstappen, 2026

LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege

red bull, malaysia, verstappen, 2026 — Foto: © IMAGO
14 reacties

LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Het is tijd voor het absolute hoogtepunt van dit weekend: de Grand Prix van Bahrein die dit jaar verreden wordt op het Sepang International Circuit in Maleisië. Om 09:00 uur Nederlandse tijd doven de lichten in Maleisië en gaan we met Max Verstappen op pole en Lewis Hamilton op P2 beginnen aan de race. Mis niks in onderstaand liveblog.

LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië

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Nu

11:51

Vol op de staart!

4m geleden

11:47

Slotfase race nadert

Langzaam maar zeker komen we riching het einde van de race, waarin Verstappen afstevent op zijn eerste zege dit seizoen. Hamilton heeft vol de druk op Hadjar staan.

15m geleden

11:37

Verstappen en Kimi naar binnen

Beide coureurs gaan de pits in voor de zachte banden.

18m geleden

11:34

Pitstop Hadjar en Hamilton nu

De twee couruers duiken gezamenlijk naar binnen. Hadjar naar zacht, Hamilton naar mediums.

18m geleden

11:33

Hamilton blijft vliegen

De zevenvoudig wereldkampioen blijft het tempo erin hebben en loopt in rap tempo in op Hadjar.

22m geleden

11:29

Norris vindt weg naar voren

De Brit weet ook steeds meer zijn weg naar voren te vinden en passeert Ocon voor de negende plek. Leclerc duikt ondertussen naar binnen voor nieuwe zachte banden.

27m geleden

11:25

Nog even de actie van Antonelli

29m geleden

11:22

Antonelli met een fout

Kimi verremt zich vlak voor de laatste bocht en ramt het paaltje vlak voor de pitingang uit de grond. Het vergroot het gat naar Verstappen die nu een voorsprong van bijna acht seconden heeft naar de Mercedessen.

32m geleden

11:19

Albon ook onder het vergrootglas

De wedstrijdleiding zal hem na de wedstrijd onderzoeken voor het 'onregelmatig rijden'. Hülkenberg wordt ondertussen gepasseerd door Leclerc en Norris.

35m geleden

11:16

Tien seconden voor Bortoleto

De Audi-coureur is schuldig bevonden aan het incident met Sainz en wordt getrakteerd op een tien seconden tijdstraf. Een dramatische middag voor de Braziliaan.

36m geleden

11:16

Antonelli laat het er niet bij zitten

De kampioenschapsleider heeft weinig zin achter Russell te blijven plakken en hij steekt voorbij aan Russell. P2 voor de Italiaan.

37m geleden

11:15

Mercedes heeft de handen vol

Antonelli zit vol op de staart van Russell en laat ook weten dat hij sneller is dan zijn teammaat. Voorlopig weigert men echter om de Italiaan zomaar voorbij te laten.

39m geleden

11:12

Nog even die lekkere herstartstart van Verstappen

40m geleden

11:12

Verstappen blijft doortrappen

De Nederlander voelt zich lekker en blijft de ene na de andere snelste raceronde noteren terwijl hij het gat naar Russell weet te vergroten tot een ruime drie seconden.

41m geleden

11:10

Incident Bortoleto en Sainz wordt bekeken

Het tweetal heeft elkaar geraakt en dus kijkt de wedstrijdleiding naar wat er met dat incident gebeurd is.

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Max Verstappen Grand Prix van Bahrein liveblog

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