close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen during FP2 at Sepang

De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië

Verstappen during FP2 at Sepang — Foto: © IMAGO

De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen gaat vanaf pole position van start in de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen legde op zaterdag voor het eerst sinds Abu Dhabi 2025 beslag op de eerste startpositie. Bekijk de volledige startopstelling hier.

Verstappen legde een dominant optreden op de mat in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De Red Bull Racing-coureur zette in alle drie de sessies de snelste tijd op het bord en legde zo meer dan verdiend beslag op de eerste startpositie. Hij wordt op de eerste startrij geflankeerd door Lewis Hamilton. Ook dit is iets wat we lange tijd niet meer gezien hebben. De laatste keer dat deze twee grootheden in deze volgorde samen de eerste startrij vormden, was de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021.

Verstappen start vanaf pole in Maleisië

Red Bull Racing-teammaat Isack Hadjar kwalificeerde zich als derde, maar is vanwege een gridstraf van vijf plaatsen door een nieuwe ICE in zijn RB22 teruggezet naar de achtste plaats. Kimi Antonelli mag zo vanaf de derde positie starten, gevolgd door Charles Leclerc. Lando Norris en Oscar Piastri vormen in die volgorde de derde startrij, met daarachter George Russell op een teleurstellende zevende startplaats. Achter Hadjar completeren Pierre Gasly en Gabriel Bortoleto completeren de top tien.

Gridstraffen voor de F1 GP van Bahrein in Maleisië

Liam Lawson trapt het linkerrijtje af, gevolgd door Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas en Sergio Pérez. De laatste startrij bestaat uit Franco Colapinto en Arvid Lindblad. Colapinto heeft naast zijn gridstraf van vijf plaatsen voor de crash in Bakoe ook tien plaatsen gridstraf voor een nieuwe verbrandingsmotor gekregen. Lindblad liet ook behoorlijk wat nieuwe onderdelen in zijn Racing Bulls plaatsen en werd zo automatisch naar de laatste positie teruggezet.

De definitieve startopstelling voor de F1 GP van Bahrein in Maleisië

Gerelateerd

Max Verstappen Grand Prix van Bahrein

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege Live

LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege

  • 3 uur geleden
  • 14
Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit

Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit

  • 2 uur geleden
  • 7
Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit

Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit

  • 2 uur geleden
  • 3
Stevige regenbui raast over Sepang International Circuit vlak voor Grand Prix

Stevige regenbui raast over Sepang International Circuit vlak voor Grand Prix

  • 3 uur geleden
  • 3
Hoe laat begint de Grand Prix van Bahrein in Maleisië?

Hoe laat begint de Grand Prix van Bahrein in Maleisië?

  • Vandaag 06:58
Formule 1 maakt nieuwe starttijd Grand Prix van Bahrein in Maleisië bekend

Formule 1 maakt nieuwe starttijd Grand Prix van Bahrein in Maleisië bekend

  • 2 uur geleden

Net binnen

09:49
Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit
09:32
Formule 1 maakt nieuwe starttijd Grand Prix van Bahrein in Maleisië bekend
08:55
Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit
08:35
Stevige regenbui raast over Sepang International Circuit vlak voor Grand Prix
08:23
Live
LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...' GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'

Vandaag 07:28
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

Gisteren 17:24
Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom Mogelijk DSQ in GT World Challenge

Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom

Gisteren 12:53
Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend GT World Challenge in Barcelona

Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend

2 oktober 2026 18:34
Ontdek het op Google Play
x