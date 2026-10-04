De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië
De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in MaleisiëMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen gaat vanaf pole position van start in de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen legde op zaterdag voor het eerst sinds Abu Dhabi 2025 beslag op de eerste startpositie. Bekijk de volledige startopstelling hier.
Verstappen legde een dominant optreden op de mat in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De Red Bull Racing-coureur zette in alle drie de sessies de snelste tijd op het bord en legde zo meer dan verdiend beslag op de eerste startpositie. Hij wordt op de eerste startrij geflankeerd door Lewis Hamilton. Ook dit is iets wat we lange tijd niet meer gezien hebben. De laatste keer dat deze twee grootheden in deze volgorde samen de eerste startrij vormden, was de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021.
Verstappen start vanaf pole in Maleisië
Red Bull Racing-teammaat Isack Hadjar kwalificeerde zich als derde, maar is vanwege een gridstraf van vijf plaatsen door een nieuwe ICE in zijn RB22 teruggezet naar de achtste plaats. Kimi Antonelli mag zo vanaf de derde positie starten, gevolgd door Charles Leclerc. Lando Norris en Oscar Piastri vormen in die volgorde de derde startrij, met daarachter George Russell op een teleurstellende zevende startplaats. Achter Hadjar completeren Pierre Gasly en Gabriel Bortoleto completeren de top tien.
Gridstraffen voor de F1 GP van Bahrein in Maleisië
Liam Lawson trapt het linkerrijtje af, gevolgd door Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas en Sergio Pérez. De laatste startrij bestaat uit Franco Colapinto en Arvid Lindblad. Colapinto heeft naast zijn gridstraf van vijf plaatsen voor de crash in Bakoe ook tien plaatsen gridstraf voor een nieuwe verbrandingsmotor gekregen. Lindblad liet ook behoorlijk wat nieuwe onderdelen in zijn Racing Bulls plaatsen en werd zo automatisch naar de laatste positie teruggezet.
De definitieve startopstelling voor de F1 GP van Bahrein in Maleisië
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