Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'

Dani Juncadella hoopt de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS zondag met een hoogtepunt af te sluiten na de teleurstelling van zaterdag. Samen met Chris Lulham wist de Mercedes-AMG van Verstappen Racing weliswaar eerst meer dan tien plaatsen goed te maken, maar de kans op de titel vervloog in de slotfase.

De thuisheld op het Circuit de Barcelona-Catalunya kwam niet verder dan P21 in de kwalificatie voor Race 1. "Eerlijk gezegd was het een behoorlijk slechte dag. Ik had de voorbereiding van de banden in de kwalificatie verkeerd aangepakt", zo begon Juncadella, die vóór zaterdag slechts 6 punten achter lag, terug te blikken. "Ik denk dat zowel Luggi [Auer] als ik tijdens de opwarmronde werden gehinderd door een McLaren voor ons, die in de derde sector flink was afgeremd. Ik probeerde hem in te halen, maar toen versnelde hij plotseling weer, waardoor wij opnieuw langzamer moesten. En deze band is erg temperatuurgevoelig en door die trage out lap kreeg ik er geen snelheid in. Ik reed drie ronden met dezelfde tijd. Sommige andere toppers wisten wel een goede ronde neer te zetten, en in Q2 speelde de track evolution ook nog een rol... Dat was enorm frustrerend. Daarmee was de race eigenlijk al min of meer om zeep geholpen." Hun rivalen Bastian Buus en Ricardo Feller mochten met de Lionspeed-Porsche vanaf pole vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Teruggezet naar P16 door rode vlag

Vlak voor de start van Race 1 begon het hard te regenen. "Wat de regen betreft: ik denk dat we qua bandenspanning keuzes hebben gemaakt die niet ideaal waren voor de start. Bovendien koos ik bij de start de verkeerde auto's om te volgen, maar ik kon ook helemaal niets zien", zei Juncadella over de dichte spray in een veld van 44 GT3-auto's. "Ik won in de eerste ronde niet veel terrein, wat niet best was, en daarna zit je midden in het veld in een soort overlevingsmodus. Ik had veel last van aquaplaning en eerlijk gezegd voelde het niet prettig om rond te rijden." Hij zette hoe dan ook netjes door en overhandigde de Verstappen Racing-AMG over op wat de achtste plaats zou zijn geweest, ware het niet dat de rode vlag de auto's in de Bronze Cup een 'gratis' pitstop opleverde. Lulham werd voor de herstart helemaal teruggezet naar P16, maar wist zich terug te knokken naar de zesde plek.

© SRO/JEP

Lulham in de grindbak, Lionspeed al kampioen

"We overleefden het, we hadden een prima stop en deden mee om een ​​plek in de top vijf. Het is teleurstellend, want dat had onze kampioenschapskansen voor zondag levend gehouden, maar toen raakte Chris betrokken bij een incident", zo legde Juncadella uit. Door een duw van de Ziggo Sport Tempesta-Porsche belandde Lulham in de grindbak, waardoor hij terugviel naar de twaalfde plaats. "Hij had het goed gedaan in zijn stint en zich mooi naar voren geknokt. Hij won wat posities, wat geweldig was." Maar P12 leverde geen punten op. Buus had een lastige stint in de Lionspeed-Porsche, maar Feller herstelde zich en kwam als tweede over de streep - genoeg voor dat duo om het kampioenschap al binnen te slepen.

Dat Juncadella en de rest van de vele titelkandidaten plotseling niet meer om het kampioenschap kunnen vechten in Race 2, kwam als een teleurstelling, zeker bij Verstappen Racing die vóór dit weekend nog dicht bij zat in de puntenstand. Maar de man uit Barcelona kijkt nu uit naar de laatste wedstrijd, die deze zondag pas om 18:20 in plaats van 16:00 uur verreden wordt. "Hopelijk kunnen we de laatste race van de Sprint Cup op een positieve manier kunnen afsluiten."

Gerelateerd