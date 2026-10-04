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Max Verstappen, Bahrain GP, Malaysia, Red Bull, generic, 2026

Hoe laat begint de Grand Prix van Bahrein in Maleisië?

Max Verstappen, Bahrain GP, Malaysia, Red Bull, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint de Grand Prix van Bahrein in Maleisië?

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het hoogtepunt van het raceweekend in Maleisië staat op het programma met de Grand Prix van Bahrein. Max Verstappen zal daarvoor starten vanaf pole position en dat doet hij naast niemand minder dan rivaal Lewis Hamilton.

Verstappen wist zaterdag de pole position veilig te stellen met een 1:35.130. Hamilton kwam met een paarse tweede sectortijd nog in de buurt, maar moest uiteindelijk zo'n drie tienden toegeven. De grote tegenvallers waren dan ook de Mercedessen. George Russell vangt de wedstrijd aan vanaf P7 en hoewel Kimi Antonelli 'slechts' de vierde tijd reed, schuift hij door naar P3 vanwege de gridstraf van Isack Hadjar.

Hoe laat begint de Grand Prix van Bahrein in Maleisië?

Met de tropische temperaturen die er in Maleisië hangen en de voorspelde regenbuien die misschien nog over het circuit trekken, is er straks een heleboel om naar uit te kijken. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië zal om klokslag 09:00 uur van start gaan.

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