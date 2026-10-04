Formule 1 maakt nieuwe starttijd Grand Prix van Bahrein in Maleisië bekend

De Formule 1 heeft laten weten wanneer we een nieuwe poging gaan doen om de Grand Prix van Bahrein in Maleisië van start te laten gaan. De oorspronkelijke start om 09:00 uur is uitgesteld vanwege zware regenval.

Het is voor het eerst dit seizoen dat neerslag een rol speelt tijdens een raceweekend. Nadat tegen de verwachtingen in de vrijdag en zaterdag droog verliepen op het circuit van Sepang, leek ook de Grand Prix van Bahrein in Maleisië niet voor een waterballet te gaan zorgen. Een half uur voor de start sloeg het echter om. Plotseling kwam het met bakken uit de lucht, waarna de FIA besloot om de start uit te stellen.

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Inmiddels hebben we een nieuwe starttijd. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië gaat nu - zo hopen ze - om 09:40 uur Nederlandse van start. Max Verstappen vangt de race zo direct aan vanaf pole position, gevolgd door Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Of we een staande of rollende start krijgen, is nog niet bekend.

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