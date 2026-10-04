close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
malaysia, rain, bahrein gp

Formule 1 maakt nieuwe starttijd Grand Prix van Bahrein in Maleisië bekend

malaysia, rain, bahrein gp — Foto: © IMAGO

Formule 1 maakt nieuwe starttijd Grand Prix van Bahrein in Maleisië bekend

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

De Formule 1 heeft laten weten wanneer we een nieuwe poging gaan doen om de Grand Prix van Bahrein in Maleisië van start te laten gaan. De oorspronkelijke start om 09:00 uur is uitgesteld vanwege zware regenval.

Het is voor het eerst dit seizoen dat neerslag een rol speelt tijdens een raceweekend. Nadat tegen de verwachtingen in de vrijdag en zaterdag droog verliepen op het circuit van Sepang, leek ook de Grand Prix van Bahrein in Maleisië niet voor een waterballet te gaan zorgen. Een half uur voor de start sloeg het echter om. Plotseling kwam het met bakken uit de lucht, waarna de FIA besloot om de start uit te stellen.

Inmiddels hebben we een nieuwe starttijd. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië gaat nu - zo hopen ze - om 09:40 uur Nederlandse van start. Max Verstappen vangt de race zo direct aan vanaf pole position, gevolgd door Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Of we een staande of rollende start krijgen, is nog niet bekend.

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit

Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit

  • 2 uur geleden
  • 7
LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege Live

LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege

  • 3 uur geleden
  • 14
Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit

Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit

  • 2 uur geleden
  • 3
De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië

De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië

  • 3 uur geleden
Verstappen pakt pole in Maleisië: 'Nog heel veel kleine dingetjes niet goed'

Verstappen pakt pole in Maleisië: 'Nog heel veel kleine dingetjes niet goed'

  • Gisteren 12:15
  • 3
Hoe laat begint de Grand Prix van Bahrein in Maleisië?

Hoe laat begint de Grand Prix van Bahrein in Maleisië?

  • Vandaag 06:58

Net binnen

09:49
Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit
08:55
Start F1 GP van Bahrein in Maleisië uitgesteld vanwege noodweer rondom het circuit
08:35
Stevige regenbui raast over Sepang International Circuit vlak voor Grand Prix
08:23
Live
LIVE | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen koerst af op de zege
08:06
De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...' GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'

Vandaag 07:28
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

Gisteren 17:24
Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom Mogelijk DSQ in GT World Challenge

Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom

Gisteren 12:53
Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend GT World Challenge in Barcelona

Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend

2 oktober 2026 18:34
Ontdek het op Google Play
x