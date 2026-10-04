Verstappen wint bizarre F1 GP van Bahrein nadat halve veld stilviel door softwarefout

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein in Maleisië op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur kwam na 55 knotsgekke ronden op het circuit van Sepang als eerste over de streep. Kimi Antonelli en Lewis Hamilton completeerden het podium.

Max Verstappen ving de race op het Maleisische asfalt aan vanaf poleposition, nadat hij op zaterdag in alle drie de kwalificatiesessies dominant was. De Red Bull Racing-coureur werd op de eerste startrij geflankeerd door Lewis Hamilton, iets wat voor het laatst in Abu Dhabi 2021 gebeurde. Kimi Antonelli en Charles Leclerc vormden daarachter de tweede startrij. Isack Hadjar kwalificeerde zich als derde, maar vertrok vanaf de achtste plaats nadat Red Bull Racing een nieuwe interne verbrandingsmotor in zijn RB22 plaatste. De top vijf werd zodoende gecompleteerd door Lando Norris.

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Uitgestelde start wegens zware regenval

Een half uur voor de start veranderde het verloop van de race plotseling volledig. Donkere wolken pakten zich samen boven het circuit van Sepang, waarna er een enorme stortbui losbrak die een behoorlijke tijd aanhield. De start van de race werd hierdoor uitgesteld. Het was vervolgens lange tijd onduidelijk wanneer de race zou beginnen. Toen het eenmaal droog was, stond er namelijk nog een grote hoeveelheid water op de baan. Uiteindelijk kwam het bericht dat er om 09:40 uur Nederlandse tijd een poging gedaan zou gaan worden om te starten. Met het hele veld op de intermediates werden er een aantal installatieronden verreden.

Steady, Isack! Hadjar slithers off but finds his way back on track #F1 #BahrainGP https://t.co/IJ70naQPgt — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Bizar tafereel tijdens formatieronden

Tijdens de formatieronden raakte Hadjar even in het grind, terwijl Verstappen over de boordradio liet weten dat zijn gaspedaal niet goed werkte. Hamilton meldde een soortgelijk probleem, terwijl meerdere coureurs op extreem laag tempo over de baan hobbelden. Een bizar probleem liet zich hier voor het eerst zien: de software van de auto's leek compleet vast te lopen door de natte omstandigheden, waarna de rode vlag werd gezwaaid. De auto's gingen terug de pitstraat in, om de nodige Control-Alt-Delete'tjes door tevoeren. De FIA liet vervolgens weten dat de startpositie de originele volgorde zou blijven, ondanks dat er tijdens de formatieronden dus behoorlijk van positie werd gewisseld.

🚨 RACE CONTROL: The starting procedure has been suspended The drivers return to the pits #F1 #BahrainGP https://t.co/U6kq7wMDJ9 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Staande start in lastige omstandigheden

Om 10:33 uur Nederlandse tijd, één uur en 33 minuten na de originele tijdstart, werd er wederom een poging gewaagd achter de safety car. Inmiddels was de regen al lang en breed weer vertrokken en de baan nog slechts halfnat. Dat zorgde wel voor een interessante bandenverdeling. Waar Verstappen en Antonelli op de intermediates vertrokken, kozen Hamilton en Leclerc voor de zachte band. Norris en Piastri begonnen op de gele sloffen. En zo was het veld een mix van intermediates en slicks. Hamilton riep over de boordradio dat de baan spiegelglad was op de slicks, waarna zijn team liet weten dat het asfalt in hoog tempo droog zou worden. Een gewaagde gok van Ferrari en een aantal andere teams. McLaren haalde Piastri naar binnen voor inters, terwijl ook Norris buiten bleef op de slicks.

Uiteindelijk liet de FIA weten dat we verrassend genoeg een staande start zouden krijgen. Verstappen kwam slecht van zijn plek, terwijl Antonelli en Russell naar voren schoten. De top vijf na de eerste paar bochten bestond op dit punt uit Antonelli, Russell, Verstappen, Lawson en Hadjar. Ook de teammaat van Verstappen kende dus een zeer goede start. Ferrari viel enorm terug. Na één ronde lag Hamilton op de vijftiende stek, met Leclerc nog verder naar achteren op P21. De Monegask dook vervolgens direct naar binnen voor de inters. De volledige top tien bestond vrijwel direct uit coureurs op de inters. Ferrari wilde Hamilton ook naar binnenhalen, maar daar wilde de zevenvoudig wereldkampioen, 18 seconden per ronde te langzaam op de slicks, niets van weten: "We hebben voor de slicks gekozen. Nu moeten we het er ook op gokken dat ze gaan werken. Ik blijf buiten."

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN SEPANG!!! And Antonelli storms into the lead off the line followed by his team mate Russell!! #F1 #BahrainGP https://t.co/7xsyc3tKIJ — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Rode vlag na spin Bottas

Met de inters inmiddels op temperatuur, wist Verstappen in de zesde ronde de aanval op Russell in te zetten en de tweede plaats over te nemen. In de negende ronde waren de interns net zo snel als de softs, terwijl de safety car de baan op werd gestuurd. Valtteri Bottas verloor de controle over zijn Cadillac en kwam vast te staan in het grind. De coureurs op de inters maakten hiervan gebruik om over te stappen naar de slicks. Antonelli koos voor een setje mediums, terwijl Verstappen een agressieve strategie hanteerde en de rode sloffen onder zijn Red Bull liet schroeven.

Verstappen neemt de leiding in de wedstrijd over

En die beslissing betaalde zich uit. Alhoewel Antonelli wakker was bij de herstart, kon Verstappen een paar bochten later de aanval openen en uiteindelijk buitenom voorbijgaan aan de jonge Italiaan. Ook Russell nam zijn teammaat een bocht later te grazen, waardoor de top drie ineens weer uit Verstappen, Russell en Antonelli bestond. Hadjar lag op dit punt vierde, met Lawson op P5. Na veertien ronden was de Grand Prix van Bahrein in Maleisië eindelijk echt een beetje onderweg. Verstappen reed in hoog tempo weg op de harde band en maakte zijn voorsprong met maar liefst zeven tienden per ronde beter.

Russell zakte niet veel later door het ijs qua pace. Antonelli reed aanzienlijk betere rondetijden en ging na 21 ronden aan zijn teammaat voorbij voor P2. Verstappen bleef ondertussen zijn voorsprong uitbreiden. Na 27 ronden was het gat maar liefst 8,2 seconden. Hadjar reed op dit moment op de vierde plaats, terwijl Hamilton zich terug had geknokt naar de vijfde plaats. De Brit maximaliseerde op eigen kracht het weekend van Ferrari, na de foute keuze van het team om op de slicks aan de race te beginnen. Antonelli maakte een klein foutje in de laatste bocht en raakte het paaltje bij de pitstraat, maar wist zijn weg zonder schade aan de voorvleugel te vervolgen.

No fear 👊 Here's Antonelli's pass on Russell 🎥 #F1 #BahrainGP https://t.co/oUmGniQ1GG — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Hamilton vecht zich de top vijf in

Na 32 ronden kwamen Hadjar en Hamilton achter elkaar de pitstraat in. De Red Bull Racing-coureur ging naar de softs, waar Hamilton voor de medium band koos. Het tweetal kwam als zesde en zevende weer de baan op. Dit leidde ertoe dat Mercedes een ronde later Russell naar binnenhaalde, om een undercut van Hadjar te voorkomen. Weer een ronde later kwamen zowel Verstappen als Antonelli naar binnen. Zij gingen allebei naar de zachte band. Daarmee waren de leider in de race en de leider in het wereldkampioenschap, in principe klaar met het halen van nieuwe sloffen. De top vijf was daarmee Verstappen, Antonelli, Russell, Hadjar en Hamilton.

Late pitstops tijdens virtual safety car

In de 44e ronde van de wedstrijd nam Red Bull Racing een opmerkelijke beslissing. Tijdens een virtual safety car besloot het team Verstappen naar binnen te halen voor nog een nieuw setje softs. Antonelli bleef echter buiten, waardoor de Mercedes-coureur de leiding in de wedstrijd over wist te nemen en met nog elf ronden te gaan vijf seconden achter de Italiaan reed. Een ronde later kwam ook Antonelli echter naar binnen, net als Hadjar. Zo werd de volgorde in de top vijf weer hersteld. Blijkbaar schatte Mercedes het nadeel qua rondetijd van doorrijden op oudere banden te groot in.

Russell valt stil achter de safety car

Na een ronde achter de virtual safety car werd deze - met nog tien ronden te gaan - omgezet in een safety car. De Williams van Albon was stilgevallen, en het lukte de marshals niet deze snel genoeg weg te krijgen. Met nog zes ronden te gaan ontrok zich het volgende bizarre tafereel. Achter de safety car viel plotseling de Mercedes van Russell stil, waarmee de nummer twee in het werledkampioenschap sitlviel vanaf de derde plaats. De zoveelste dosis pech voor de Brit, en het zoveelste gelukje voor Antonelli. Hij zag opnieuw zijn enige concurrent in de wereldtitel stilvallen. Norris schoot ondertussen van de baan. De McLaren-coureur reed volgas op het rechte stuk, en zag plotseling het safety car-treintje in bocht één voor zijn neus verschijnen. De McLaren-coureur leek niet goed op te letten en moest uitwijken het grind in.

George Russell has pulled over! 😮 Head in hands - he's out of the race 💔 #F1 #BahrainGP | LAP 50/55 https://t.co/RVS0K2odD1 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Met nog vier ronden op de bord werd de race vervolgens weer hervat. Hadjar lag inmiddels derde door het uitvallen van Russell, maar werd al snel te grazen genomen door zowel Hamilton als Leclerc. Bij het vallen van de vlag was de top vijf zo Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc en Hadjar.

De volledige uitslag wordt zo toegevoegd.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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