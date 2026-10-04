Max Verstappen heeft zondag na een jaar vol kwakkelende prestaties samen met het team van Red Bull een welverdiende overwinning geboekt. De gepokt en gemazelde Pierre Waché, hoofdverantwoordelijke voor de wagen van Verstappen, genoot in zijn eentje van de podiumceremonie na afloop.

Sinds het vertrek van Adrian Newey is het de afgelopen jaren toch wat minder geworden qua afgeleverde Red Bull-wagens. Waché is natuurlijk hoofdverantwoordelijk voor wat voor materiaal Verstappen krijgt en door de mindere prestaties van de afgelopen tijd, was hij natuurlijk regelmatig de kop van jut bij de fans en analisten. Inmiddels lijkt dit seizoen de weg naar boven ingezet, werken de upgrades op de RB22 en werd dat zondag beloond met de eerste zege van het seizoen.

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Alleen genieten

Een welkome opsteker voor Waché, dus. Was hij dan aanwezig bij de rest van het team om met hen de zege van Verstappen te vieren? Nee, Waché genoot even in zijn eentje van het moment, liet alles bezinken en keek in de hospitality op de tv-schermen - onder het genot van een sigaretje - naar de festiviteiten rondom zijn team én Verstappen.

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché keek in zijn eentje, op z’n gemak, naar de podiumceremonie. Ook voor hem, bescheiden als altijd, is de opmars van Red Bull natuurlijk een enorme overwinning. https://t.co/6JvyPXa4v0 — Erik van Haren (@ErikvHaren) October 4, 2026

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