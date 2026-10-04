Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

Voor Max Verstappen is de zege in Maleisië loon na werken samen met Red Bull Racing. Zo begon het seizoen dramatisch voor het Oostenrijkse team en is Verstappen vooral trots op hoe de renstal heeft teruggeknokt. Daarnaast gaat de Nederlander bij Viaplay in op het opvallende momentje dat hij stilviel tijdens de formatieronde, waarbij ook enkele andere collega's met softwareproblemen stilstonden.

Verstappen wist zich na de openingsronde, waarbij hij bij de start niet goed wegkwam en de Mercedessen juist een raketstart hadden, terug te knokken. Uiteindelijk was de zachte band de snelste en toen hij eenmaal Antonelli voorbij was, kon hij ook een gaatje trekken. In de slotfase en na de Safety Car koos de Nederlander ervoor om als eerste een versere set rode banden te halen en daarbij moest hij op dat moment dus nog Antonelli later voorbij voor de zege. Toch bleek een rondje later Antonelli ook voor nieuwe banden te gaan en dus kon de Nederlander na de neutralisatie de koppositie verdedigen.

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Trots

"Ja, deze is heel mooi. Als je ziet waar we dit jaar zijn begonnen en waar we uiteindelijk nu staan met deze overwinning, dat is heel bijzonder. Daar mag iedereen trots op zijn. Het ging gewoon heel goed", opent de Nederlander. De bandenkeuze was volgens hem dan ook prima: "Ik denk ook wel dat die zachte band de juiste keuze was. Toen zij eenmaal op die zachte band stonden, was het gat... ja, het werd wel iets groter, maar niet zo groot als in die eerste stint. We hebben het gewoon heel goed gedaan, buiten die start. Onze starts, daar weten we gewoon dat we problemen hebben."

Bandenkeuze

Verstappen koos dus in de slotfase ervoor om naar binnen te gaan voor nieuw rubber en nam daarmee een risico: "Ik wist dat we de snelheid hadden. 'GP' zei ook over de radio: ze gaan hun deployment aanpassen. Ik zei ook: dat hebben ze ook nodig."

Motorproblemen

In de formatieronde aan het begin van de race viel Verstappen stil, waarna ook Hamilton en diverse andere collega's problemen hadden: "We hadden allemaal hetzelfde probleem. Toen ik daarna op het rechte stuk zat, zag ik een stuk of acht à negen auto's met hetzelfde. Die reden met 30 kilometer per uur. Dat heb je met dit soort motoren. Met een V8 heb je daar geen last van." Bij de start verloor Verstappen plekken: "Onze motor heeft gewoon veel problemen met de start en het toerental en verlies je gewoon bijna al het vermogen. Ik had gewoon bijna hetzelfde probleem als in die opwarmronde. Dat moeten we beter gaan doen."

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