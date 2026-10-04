De Grand Prix van Bahrein in Maleisië bood continue een hoop chaos en alle hectiek bood genoeg om over te praten. Het Viaplay-commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk kon echter niet bij iedereen - mede door een paar missers - op enthousiasme rekenen, terwijl anderen het weer voor hen opnemen.

Een kritisch bericht op X heeft voor een flinke discussie gezorgd over het niveau van het verslag tijdens de Grand Prix. Onder het bewuste bericht mengen talloze autosportliefhebbers zich in het debat, waarbij de aanhoudende onvrede over de manier waarop het duo de actie op het circuit begeleidt duidelijk naar voren komt. Kijkers laten zich massaal uit over de dynamiek, de stemmen en de inhoudelijke duiding tijdens de live-uitzendingen van de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Missers

Tijdens de chaotische race werd er onder meer gezegd dat Aston Martin een goede pitstop afleverde voor Max Verstappen, werd Lewis Hamilton geprezen wegens zijn tweede plek [waar hij op P3 eindigde] en werd het wisselen van de voorvleugel van Charles Leclerc - duidelijk in beeld - gemist. De missers zorgen dus voor een ferme discussie onder Nederlandse Formule 1-fans op X. Waar de twee commentatoren de nodige kritiek krijgen, nemen anderen het weer voor hen op door te stellen dat het veel beter is dan vroeger onder Olav Mol. Ook wordt er gesteld dat er een makkelijke manier is om Engels commentaar te beluisteren.

Het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor @viaplay is werkelijk niet om aan te horen. Wat mij betreft afschuwelijk commentaar dat enorm afbreuk doet aan de Formule 1-uitzending. Tijd voor een andere bezetting achter de microfoon. #Formule1 #F1 — Marc de Boer (@Marc_de_Master) October 4, 2026

@Marc_de_Master @viaplay Alles beter dan die verschrikkelijke betweterige Mol. — Bartje W (@LWiltens6257) October 4, 2026

@Burry78 @Marc_de_Master @viaplay Het is een opeenstapeling van open deuren gecombineerd met nietszeggende oneliners en conclusies die nergens op gebaseerd zijn en daarom meestal fout blijken. Je hebt op z'n minst race ervaring nodig en de juiste connecties om de kijker meer te bieden dan vertaalde persberichten. — David Mathias (@Benniehier78) October 4, 2026

@Marc_de_Master @viaplay Bij die pitstop van Verstappen roepen : mooie snelle pitstop van Aston Martin 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Forbs (@foedje) October 4, 2026

@Marc_de_Master @viaplay Nee Olav Mol was top 😂🤣😂. Schei toch is uit joh azijnzeiker. Die jongens doen het hartstikke leuk. Blij dat mol en co er niet meer zijn. — Spruitje (@Rogier7412) October 4, 2026

@Marc_de_Master @viaplay Die twee doen het honderd keer beter dan Mol en consorten ooit konden. Ze hebben er verstand van en geven helder commentaar. — Pieter (@Zetep) October 4, 2026

@Marc_de_Master @viaplay Mol maakte nog geschiedenis met diverse uitspraken. Kan me geen moment herinneren van deze 2 heren van viaplay — Chrisje K (@zauber_nacht) October 4, 2026

@Marc_de_Master @viaplay Ze hebben er deze keer wel weer een rommeltje van gemaakt. Veel fouten weer. — Gies (@Gies___1) October 4, 2026

@Marc_de_Master @viaplay Het is vooral praten om het praten. Door al die verhalen missen ze zelf een deel van de wedstrijd. Het wordt beter als ze gewoon commentaar geven. Vertel gewoon wat er gebeurd. — Hans Poelman (@HPO83) October 4, 2026

Gerelateerd