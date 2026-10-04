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Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'

Viaplay at home — Foto: © IMAGO
19 reacties

Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'

Redactie
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De Grand Prix van Bahrein in Maleisië bood continue een hoop chaos en alle hectiek bood genoeg om over te praten. Het Viaplay-commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk kon echter niet bij iedereen - mede door een paar missers - op enthousiasme rekenen, terwijl anderen het weer voor hen opnemen.

Een kritisch bericht op X heeft voor een flinke discussie gezorgd over het niveau van het verslag tijdens de Grand Prix. Onder het bewuste bericht mengen talloze autosportliefhebbers zich in het debat, waarbij de aanhoudende onvrede over de manier waarop het duo de actie op het circuit begeleidt duidelijk naar voren komt. Kijkers laten zich massaal uit over de dynamiek, de stemmen en de inhoudelijke duiding tijdens de live-uitzendingen van de koningsklasse.

Missers

Tijdens de chaotische race werd er onder meer gezegd dat Aston Martin een goede pitstop afleverde voor Max Verstappen, werd Lewis Hamilton geprezen wegens zijn tweede plek [waar hij op P3 eindigde] en werd het wisselen van de voorvleugel van Charles Leclerc - duidelijk in beeld - gemist. De missers zorgen dus voor een ferme discussie onder Nederlandse Formule 1-fans op X. Waar de twee commentatoren de nodige kritiek krijgen, nemen anderen het weer voor hen op door te stellen dat het veel beter is dan vroeger onder Olav Mol. Ook wordt er gesteld dat er een makkelijke manier is om Engels commentaar te beluisteren.

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