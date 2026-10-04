Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'
Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'Maak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Bahrein in Maleisië bood continue een hoop chaos en alle hectiek bood genoeg om over te praten. Het Viaplay-commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk kon echter niet bij iedereen - mede door een paar missers - op enthousiasme rekenen, terwijl anderen het weer voor hen opnemen.
Een kritisch bericht op X heeft voor een flinke discussie gezorgd over het niveau van het verslag tijdens de Grand Prix. Onder het bewuste bericht mengen talloze autosportliefhebbers zich in het debat, waarbij de aanhoudende onvrede over de manier waarop het duo de actie op het circuit begeleidt duidelijk naar voren komt. Kijkers laten zich massaal uit over de dynamiek, de stemmen en de inhoudelijke duiding tijdens de live-uitzendingen van de koningsklasse.
Missers
Tijdens de chaotische race werd er onder meer gezegd dat Aston Martin een goede pitstop afleverde voor Max Verstappen, werd Lewis Hamilton geprezen wegens zijn tweede plek [waar hij op P3 eindigde] en werd het wisselen van de voorvleugel van Charles Leclerc - duidelijk in beeld - gemist. De missers zorgen dus voor een ferme discussie onder Nederlandse Formule 1-fans op X. Waar de twee commentatoren de nodige kritiek krijgen, nemen anderen het weer voor hen op door te stellen dat het veel beter is dan vroeger onder Olav Mol. Ook wordt er gesteld dat er een makkelijke manier is om Engels commentaar te beluisteren.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen toch weer op kop door stop Antonelli
- Vandaag 08:23
- 16
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Vermeulen ziet podiumkans in rook opgaan: "Was belangrijk voor het kampioenschap geweest"
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'
Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water
Net binnen
LIVE | Verstappen-AMG en Vermeulen in GT World Challenge: volg Race 2 in Barcelona hier live mee
- 16 minuten geleden
VIDEO | Verstappen onthult motorproblemen op F1-grid: ‘Met een V8 heb je dit niet' | GPFans Race Day
- 44 minuten geleden
Vermeulen vertrekt vanaf pole na afgelaste kwalificatie, Verstappen-AMG zesde op de grid
- 58 minuten geleden
Maleisische fans zingen Verstappen massaal toe tijdens uitblijven Wilhelmus
- 1 uur geleden
Verstappen kwam goed weg bij pitstop: "Er zit een spijker in mijn band!"
- 1 uur geleden
Coureurs zeer geïrriteerd na startchaos: 'Totaal onacceptabel voor de sport'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Windsor ziet Max Verstappen worstelen in Spanje: 'Een beetje triest om te zien'
- 14 september
Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort
- 16 september
Red Bull Racing incasseert gridstraf van vijf plaatsen voor GP van Bahrein in Maleisië
- 2 oktober
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"
- 27 september