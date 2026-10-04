FIA doet uitspraak over incident Norris achter safety car in Maleisië
FIA doet uitspraak over incident Norris achter safety car in MaleisiëMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft zich gebogen over het momentje van Lando Norris in Maleisië, waarbij de Engelsman onder de Safety Car een crash moest ontwijken en in de grindbak terechtkwam.
Nadat George Russell uitviel in de slotfase, was het Norris die in bocht één door de grindbak ging en de bocht compleet miste. De FIA zag een mogelijke overtreding van de artikelen B1.8.6, B5.13.2a en/of B5.13.2c en Appendix L, Hoofdstuk IV, artikel 2 c). Daarin werd Norris verdacht van onregelmatig rijden tijdens een Safety Car-periode, de baan verlaten en deze op een onveilige manier weer oprijden en/of een andere auto inhalen achter de Safety Car. Bij Viaplay verklaarde Norris: "Ja, iedereen stond ineens stil in bocht één nadat George uitviel. Dus het is niet echt mijn schuld en ook weer wel mijn schuld."
Stewards horen Norris aan
Norris is langsgeweest bij de stewards en die verklaarden: "NOR legde uit dat het door de laagstaande zon en de daaruit voortvloeiende beperkte zichtbaarheid moeilijk was om te zien dat de auto's voor hem eerder dan normaal begonnen af te remmen. NOR schatte daardoor zijn naderingssnelheid verkeerd in en naderde de auto's voor hem met een te hoge snelheid. Toen hij dit besefte, remde hij hard en stuurde hij bewust naar links, over de kerbstones en vervolgens het grind in om contact met de auto's voor hem te voorkomen. Door over de kerbstones te rijden, verloor NOR grip tijdens het remmen, waardoor zijn vermogen om de auto af te remmen verder werd beperkt. Daarbij schoot NOR kortstondig voorbij auto 81 (Oscar Piastri), die direct voor hem reed."
Dat Norris eventjes zijn teamgenoot voorbijging, zien de stewards door de vingers: "PIA haalde NOR direct weer in terwijl NOR naast de baan reed. De stewards concludeerden daarom dat dit niet als een inhaalmanoeuvre kon worden beschouwd en ondernemen voor dit aspect van het incident geen verdere actie."
Verantwoordelijkheid Norris
De FIA legt de verantwoordelijkheid dan ook bij de regerend kampioen neer: "De stewards waren daarnaast van mening dat NOR, zeker tijdens het rijden achter de Safety Car, de afstand tot de auto's voor hem en zijn naderingssnelheid zorgvuldiger had moeten controleren. De aanwezige zichtomstandigheden waren omstandigheden waar NOR rekening mee had moeten houden bij het bepalen van een passende snelheid en afstand tot de auto's voor hem, in plaats van een reden die zijn rijgedrag zou kunnen rechtvaardigen. Het feit dat hij hard moest remmen en een uitwijkmanoeuvre richting het grind moest maken, toonde aan dat NOR onder deze omstandigheden onvoldoende marge had aangehouden."
Uitspraak
Norris zou ook per ongeluk Lance Stroll hebben ingehaald, maar daarvan zegt de FIA dat dit niet is gebeurd na controle van de videobeelden. De Engelsman krijgt daarom een 'berisping wegens onregelmatig rijgedrag', maar daar laat het orgaan het dan ook bij. Er volgt geen verdere straf of boete.
What's going on?!
As Russell pulls over, Norris runs wide at Turn 1 😵
The Safety Car is still on track
#F1 #BahrainGP | LAP 50/55 https://t.co/sPJoQUDgtq— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
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