Thierry Vermeulen oppermachtig in seizoensfinale, maar Verstappen-AMG verliest podium

Thierry Vermeulen heeft het Sprint Cup-seizoen van de GT World Challenge Europe powered by AWS in stijl afgesloten met de overwinning in Race 2 op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Samen met Ben Green was hij oppermachtig in de Ferrari van Emil Frey Racing. Verstappen Racing eindigde in de top vijf met Dani Juncadella en Chris Lulham, maar het had een podiumfinish kunnen zijn.

Green kreeg de pole position in handen, nadat de kwalificatie vanwege levensgevaarlijk weer was afgelast. Maro Engel in de Winward-AMG, naast hem op de voorste rij, kwam beter weg bij de start. Green remde de Duitser echter uit en nam de leiding weer over. Lulham kwam vanaf P6, ging buitenlangs iedereen en sloot als tweede aan achter zijn Britse landgenoot. Zo reed een door Red Bull gesponsorde Ferrari van een protegé van Max Verstappen eerste en de Verstappen-AMG tweede, en dat bleef zo tot de pitstops halverwege de wedstrijd van een uur.

Artikel gaat verder onder video

Pech bij de pitstop voor Verstappen Racing

De crew van Emil Frey Racing wist in rap tempo de banden te verwisselen en de stoelendans van Green en Vermeulen verliep tevens soepel. De Nederlander kwam als leider terug de baan op voor de AF Corse-Ferrari van Arthur Leclerc, het broertje van Charles, en Thomas Neubauer. De pitstop van de door 2 Seas Motorsport gerunde Verstappen Racing-bolide was absoluut niet vlekkeloos. Juncadella nam het stuur van Lulham over en kwam als zesde naar buiten achter de Tresor Attempto-Audi van Andrea Frassineti en Ariel Levi, de Vincenzo Sospiri-Lamborghini van Mattia Michelotto en Loris Spinelli, en Engels teamgenoot Lucas Auer. De Verstappen-AMG had dus maar liefst vier posities verloren.

Ben Green and Thierry Vermeulen win Race 2 at Circuit de Barcelona-Catalunya, as the GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS comes to a close in 2026. #GTWorldEurope https://t.co/8UZA2C40T9 — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) October 4, 2026

Vermeulen verdwijnt aan de horizon na pitstop

De top zes zou na de pitstops op de baan niet meer veranderen. Vermeulen breidde zijn voorsprong op Neubauer alleen maar uit en kwam 4.454 seconden eerder dan zijn Ferrari-collega over de finish. Het is de tweede Sprint Cup-overwinning van het seizoen voor Green en Vermeulen, nadat ze ook al in Race 2 op Zandvoort zegevierden twee weken geleden.

Juncadella schoof nog wel een plekje op. De Winward-AMG voor hem kreeg een tijdstraf van tien seconden, omdat er contact was tussen Engel en de CSA-McLaren van Arthur Rougier in bocht drie in de openingsronde. Auer en Engel zakten van P5 naar buiten de punten, en Juncadella en Lulham in de Verstappen-AMG werden daarom in de top vijf geklasseerd.

Juncadella eindigt als derde in het Sprint Cup-kampioenschap en Vermeulen heeft in deze laatste race de WRT-BMW van Kelvin van der Linde en Charles Weerts verslagen voor de vierde stek in de puntenstand. De titel was in Race 1 al gegaan naar Lionspeed-Porsche-duo Bastian Buus en Ricardo Feller.

Gerelateerd