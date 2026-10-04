LIVE | Verstappen-AMG en Vermeulen in GT World Challenge: volg Race 2 in Barcelona hier live mee
LIVE | Verstappen-AMG en Vermeulen in GT World Challenge: volg Race 2 in Barcelona hier live meeMaak ons je Google-favoriet
Race 2 van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS op het Circuit de Barcelona-Catalunya gaat om 18:20 uur van start. Ben Green, de teamgenoot van Thierry Vermeulen in de Emil Frey-Ferrari, begint vanaf de pole position. De kwalificatie werd vanwege levensgevaarlijk weer afgelast. Max Verstappens andere protegé, Chris Lulham, begint vanaf P6 met de Mercedes-AMG van Verstappen Racing. Heb je Race 1 gemist? Lees hier de samenvatting.
Race 2 wordt hieronder op het officiële YouTube-kanaal GTWorld uitgezonden.
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