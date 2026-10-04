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Juncadella and Lulham in FP1 at Barcelona-Catalunya

LIVE | Verstappen-AMG en Vermeulen in GT World Challenge: volg Race 2 in Barcelona hier live mee

LIVE | Verstappen-AMG en Vermeulen in GT World Challenge: volg Race 2 in Barcelona hier live mee

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Race 2 van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS op het Circuit de Barcelona-Catalunya gaat om 18:20 uur van start. Ben Green, de teamgenoot van Thierry Vermeulen in de Emil Frey-Ferrari, begint vanaf de pole position. De kwalificatie werd vanwege levensgevaarlijk weer afgelast. Max Verstappens andere protegé, Chris Lulham, begint vanaf P6 met de Mercedes-AMG van Verstappen Racing. Heb je Race 1 gemist? Lees hier de samenvatting.

Race 2 wordt hieronder op het officiële YouTube-kanaal GTWorld uitgezonden.

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