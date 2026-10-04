VIDEO | Verstappen onthult motorproblemen op F1-grid: ‘Met een V8 heb je dit niet' | GPFans Race Day
VIDEO | Verstappen onthult motorproblemen op F1-grid: ‘Met een V8 heb je dit niet' | GPFans Race DayMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft in een chaotische Grand Prix van Maleisië zijn eerste overwinning van het seizoen 2026 geboekt. De race begon ruim anderhalf uur later door hevige regen en softwareproblemen, waarna Verstappen zich met de juiste bandenkeuze en strategie naar de overwinning knokte. Lewis Hamilton reed na een dramatische start terug naar het podium, terwijl Lando Norris zich na afloop bij de FIA moet melden voor een incident achter de Safety Car.
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