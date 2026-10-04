Vanwege levensgevaarlijk weer mocht er van de Spaanse regering op zondag tot 14:00 uur geen actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn. De kwalificatie voor Race 2 van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS werd daarom afgelast. Dat is juist goed nieuws voor Thierry Vermeulen. Zijn teamgenoot in de nummer-69-Ferrari van Emil Frey Racing, Ben Green, mag vanaf de pole position vertrekken en ook de Mercedes-AMG van Verstappen Racing staat er goed bij.

Race 1 van de prestigieuze Sprint Cup werd op de zaterdag in hevige regen verreden. Bastian Buus en Ricardo Feller sleepten het rijderskampioenschap binnen met de Lionspeed-Porsche, nadat onder andere titelkandidaten Dani Juncadella van Verstappen Racing en de Nederlander Vermeulen geen punten scoorden. Juncadella's teamgenoot Chris Lulham was bezig aan een geweldige opmars voordat hij werd aangetikt, en ook de wagen van Vermeulen werd door een andere deelnemer geraakt. Lees hier de volledige samenvatting terug.

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Protegé van Max Verstappen op pole en op P6

De regen werd na de zaterdagswedstrijd zo erg dat de lokale overheid code rood afgaf. De storm werd omschreven als een 'mini-orkaan' en daarom mochten er tussen 20:00 uur op zaterdag en 14:00 uur op zondag geen evenementen gehouden worden.

De grid van Race 2, die zo dadelijk om 18:20 uur van start gaat, is bepaald aan de hand van de rondetijden van Vrije Training 2, aangezien de kwalificatie werd afgelast. Alleen de rondetijden die werden gezet door de startende coureur van Race 2, tellen. Vermeulens ploegmaat Ben Green mag daarom vanaf de pole position de Sprint Cup-seizoensfinale aanvangen. Kersverse kampioenen Buus en Feller beginnen vanaf de derde plaats en Max Verstappens protegé Lulham zal op P6 starten.

De nummer-27-Kessel-Ferrari van David Fumanelli en Marco Pulcini heeft zich teruggetrokken. Pulcini, een amateurcoureur, kon namelijk zijn vlucht niet verplaatsen en heeft op maandagochtend gewoon een werkafspraak die hij niet kan afzeggen. Race 2 gaat twee en een half uur later dan de originele starttijd beginnen met 43 in plaats van 44 GT3-auto's.

Here is the starting grid for Race 2 of the GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS at the Circuit de Barcelona-Catalunya. #GTWorldEurope https://t.co/F9gis2ae0B — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) October 4, 2026

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