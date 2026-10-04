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Horner, Red Bull Ford, socials

Horner trots op overwinning Red Bull Ford: 'Vijf jaar geleden was het nog helemaal niets'

Horner, Red Bull Ford, socials — Foto: © IMAGO

Horner trots op overwinning Red Bull Ford: 'Vijf jaar geleden was het nog helemaal niets'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Hoewel Christian Horner al iets meer dan een jaar geen onderdeel meer van Red Bull Racing is, is ook hij trots op de zege van Max Verstappen in Maleisië. De Engelsman stond namelijk aan de voet van de beslissing om Red Bull Powertrains op te starten en ziet nu voor het eerst toch ook een beetje 'zijn' power unit naar de overwinning rijden.

Red Bull Powertrains werd opgestart nadat bekend werd dat Honda eind 2021 de stekker uit het Formule 1-project zou gaan trekken. Red Bull had juist een succesvolle samenwerking met het Japanse merk, maar Honda wilde zich gaan richten op de elektrificatie. Ook diverse personeelsleden van Honda werden ingelijfd door Red Bull Powertrains en na een geklapte deal met Porsche werd Ford de partner voor de motorafdeling. Uiteindelijk heeft Horner het debuut nooit kunnen meemaken als teambaas, maar op de socials laat hij van zich horen.

Red Bull Ford krijgt pluim van Horner

Horner heeft in het verleden al diverse keren benadrukt dat waar de motorafdeling op dit moment staat in Milton Keynes, vijf jaar geleden nog helemaal niets was. "Van een gat in de grond tot een racewinnaar in vijf jaar tijd", zo wijst hij naar het succes van Red Bull Powertrains. "Een hele grote felicitatie voor Red Bull Ford Powertrains, Max en het hele team. Dit is een geweldige prestatie."

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