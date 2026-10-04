Horner trots op overwinning Red Bull Ford: 'Vijf jaar geleden was het nog helemaal niets'
Horner trots op overwinning Red Bull Ford: 'Vijf jaar geleden was het nog helemaal niets'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Christian Horner al iets meer dan een jaar geen onderdeel meer van Red Bull Racing is, is ook hij trots op de zege van Max Verstappen in Maleisië. De Engelsman stond namelijk aan de voet van de beslissing om Red Bull Powertrains op te starten en ziet nu voor het eerst toch ook een beetje 'zijn' power unit naar de overwinning rijden.
Red Bull Powertrains werd opgestart nadat bekend werd dat Honda eind 2021 de stekker uit het Formule 1-project zou gaan trekken. Red Bull had juist een succesvolle samenwerking met het Japanse merk, maar Honda wilde zich gaan richten op de elektrificatie. Ook diverse personeelsleden van Honda werden ingelijfd door Red Bull Powertrains en na een geklapte deal met Porsche werd Ford de partner voor de motorafdeling. Uiteindelijk heeft Horner het debuut nooit kunnen meemaken als teambaas, maar op de socials laat hij van zich horen.
Red Bull Ford krijgt pluim van Horner
Horner heeft in het verleden al diverse keren benadrukt dat waar de motorafdeling op dit moment staat in Milton Keynes, vijf jaar geleden nog helemaal niets was. "Van een gat in de grond tot een racewinnaar in vijf jaar tijd", zo wijst hij naar het succes van Red Bull Powertrains. "Een hele grote felicitatie voor Red Bull Ford Powertrains, Max en het hele team. Dit is een geweldige prestatie."
🎙️| Christian Horner via stories:
“Do zero ao vencedor de uma corrida em apenas cinco anos.”
“Parabéns à Red Bull Ford Powertrains, ao Max e a toda a equipe por essa conquista incrível! Um feito realmente extraordinário!” https://t.co/hXEnlK5h71— Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷 (@PortalRBRBrasil) October 4, 2026
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
FIA door het stof na softwareproblemen, Verstappen wint chaotische race in Maleisië | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Thierry Vermeulen oppermachtig in seizoensfinale, maar Verstappen-AMG verliest podium
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'
Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water
Net binnen
FIA door het stof na softwareproblemen, Verstappen wint chaotische race in Maleisië | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Horner trots op overwinning Red Bull Ford: 'Vijf jaar geleden was het nog helemaal niets'
- 2 uur geleden
Thierry Vermeulen oppermachtig in seizoensfinale, maar Verstappen-AMG verliest podium
- 2 uur geleden
Russell weet niet waar hij het moet zoeken na DNF: 'Je moet er bijna om lachen'
- 3 uur geleden
- 1
Hamilton over keuze voor droogweerbanden: 'Ik zat echt in de problemen'
- 3 uur geleden
Mekies ziet loon na werken na zege Verstappen: "Max was onaantastbaar vandaag"
- Vandaag 19:02
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Windsor ziet Max Verstappen worstelen in Spanje: 'Een beetje triest om te zien'
- 14 september
Verstappen kwam goed weg bij pitstop: "Er zit een spijker in mijn band!"
- Vandaag 16:29
Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort
- 16 september
Red Bull Racing incasseert gridstraf van vijf plaatsen voor GP van Bahrein in Maleisië
- 2 oktober