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George Russell, Mercedes, Malaysia, 2026

Russell weet niet waar hij het moet zoeken na DNF: 'Je moet er bijna om lachen'

George Russell, Mercedes, Malaysia, 2026 — Foto: © IMAGO
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Russell weet niet waar hij het moet zoeken na DNF: 'Je moet er bijna om lachen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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George Russell heeft tijdens de kletsnatte Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit een gigantische tik gekregen in de strijd om de wereldtitel. De Brit leek simpelweg op weg naar een zekere podiumplek, maar een vermoedelijke motorstoring in de 51e ronde maakte op weg naar bocht 1 een abrupt einde aan zijn wedstrijd.

De klap komt extra hard aan doordat stalgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli als tweede over de meet kwam, achter racewinnaar Max Verstappen. Daardoor ziet Russell het gat naar de kop in het kampioenschap oplopen van 66 naar 84 punten, terwijl Lewis Hamilton namens Ferrari als derde eindigde. Met nog zeven races voor de boeg beseft de Mercedes-coureur dan ook dat het binnenhalen van het kampioenschap een haast onmogelijke opgave is geworden.

George Russell kan pechverhaal amper geloven

Voor George Russell voelt de pech in Maleisië als een herhaling van zetten, nadat hij eerder dit jaar ook al werd getroffen door betrouwbaarheidsproblemen. In gesprek met Sky Sports F1 reageert de coureur aangeslagen op de uitvalbeurt. "Je moet er bijna om lachen. Ik ben meer dan teleurgesteld. Het is dit seizoen al zo vaak gebeurd. Het is echt zonde. Natuurlijk is het echt zonde, maar we moeten gewoon blijven vechten, blijven proberen door te gaan."

Russell leek tot aan de mechanische problemen zonder twijfel op weg naar achttien punten. "Het podium leek natuurlijk heel zeker. Een solide race, geen geweldige race, maar een solide race. Maar ja, het is niet de eerste keer, dus ik ben redelijk gewend aan dit gevoel en deze vragen, laten we zeggen."

Kansen op de wereldtitel geslonken

Voor George Russell had zijn zege vanaf poleposition vorige week zaterdag in Bakoe juist voor hernieuwde hoop gezorgd. Die opmars wordt nu echter keihard gestopt door zijn tweede motorprobleem en derde uitvalbeurt van het seizoen. Russell is dan ook glashelder over zijn titelkansen ten opzichte van teamgenoot Kimi Antonelli: "Ik hoef niet te zeggen dat ik denk dat het voorbij is of wat dan ook, maar natuurlijk is het uitzonderlijk onwaarschijnlijk, en dat is gewoon de realiteit."

Russell rekent tot slot voor hoe pijnlijk het puntenverlies in het onderlinge gevecht werkelijk uitpakt. "Ik wist dat als ik terug wilde komen, ik geluk aan mijn zijde nodig had. Helaas heb ik geen geluk aan mijn zijde gehad. Een verlies van drie punten vandaag, achter Kimi, veranderde in een verlies van achttien punten, en natuurlijk, als het probleem aan de andere kant was geweest, zou het een winst van achttien punten zijn geweest. Dus het is echt zonde, maar zo is het nu eenmaal."

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