Liam Lawson kende afgelopen zondag een uitstekende openingsfase tijdens de regenachtige Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sepang in Maleisië. De coureur van Racing Bulls wist optimaal te profiteren van de wisselvallige weersomstandigheden en belandde direct in een gevecht met de uiteindelijke racewinnaar Max Verstappen. Uiteindelijk stuurde Lawson zijn bolide naar een knappe zevende plaats, waarmee hij waardevolle WK-punten pakte voor zijn renstal.

De verdeling tussen slicks en intermediates zorgde bij het doven van de lichten direct voor chaotische taferelen op het asfalt. Lawson stond op het juiste rubber en maakte meteen posities goed, waardoor hij zich zelfs kortstondig op een podiumpositie bevond. In de allereerste bocht kwam hij wiel-aan-wiel te rijden met Verstappen, die een lastige start kende vanaf poleposition en daardoor terugviel in het veld. Het leidde tot een rechtstreeks duel tussen beide heren.

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Liam Lawson verbaasd over duel met Max Verstappen

In gesprek met PlanetF1.com blikt Liam Lawson met veel plezier terug op zijn openingsmeters en het onverwachte gevecht met de uiteindelijke racewinnaar. "Geweldige start. Ik had vanaf de plek waar ik begon nooit verwacht om in bocht 1 te vechten met Max, maar de auto pakte geweldig op", legt Lawson uit over het moment dat hij zij-aan-zij dook met de Red Bull-kopman.

De coureur uit Nieuw-Zeeland was na afloop dan ook vol lof over het werk van zijn formatie, ondanks dat er voorafgaand aan de start de nodige spanningen waren rondom de juiste bandenkeuzes. "Ik ben gewoon heel, heel blij en ontzettend trots op het team. We hebben vandaag alle juiste beslissingen genomen rond de bandenkeuzes, hoewel ik er eerlijk gezegd soms aan twijfelde", vertelt Lawson.

Sterke tweede stint en gevecht met Oscar Piastri

Naarmate het asfalt op het circuit van Sepang begon op te drogen, kwamen de snellere auto's naar voren, maar Liam Lawson wist het tempo keurig vast te houden. "Ik denk dat we ook gewoon een heel goede auto hadden, vooral in die tweede stint. Die was heel sterk voor ons", blikt Lawson tevreden terug op zijn snelheid op de baan. Door een late uitvalbeurt van George Russell schoof hij bovendien nog een plekje op.

Toch kijkt de coureur van Racing Bulls met een kritische noot terug op een moment met Oscar Piastri van McLaren, die zich een weg naar voren baande. Lawson had Piastri in bocht 1 nog te pakken, maar moest zijn meerdere erkennen toen de McLaren terugsloeg. "Eerlijk gezegd baal ik er een beetje van dat ik niet feller heb gevochten tegen Oscar, want mijn inhaalactie was in bocht 1 en vervolgens verdedigde hij niet echt hard richting bocht 4. Ik remde simpelweg wat vroeg omdat ik verwachtte dat hij sneller zou zijn, maar hij reed daarna niet eens zo ver weg", verklaart Lawson.

Belangrijke punten voor Liam Lawson na lastige race in Bakoe

Voor Liam Lawson voelt de zevende plaats als een welkome opsteker nadat hij tijdens de voorgaande grand prix in Bakoe nog buiten de top tien viel met een twaalfde finishplaats. Door als zevende over de meet te komen, vlak voor Fernando Alonso in de Aston Martin, mocht Lawson zich met recht 'best of the rest' noemen achter de traditionele topteams.

De tevredenheid overheerst dan ook bij Lawson, die tijdens de race zelf niet had durven hopen op een dergelijk eindresultaat: "Er was een moment in de race waarop ik dacht: we hebben hier ontzettend veel werk verzet voor een schamele negende plek. Uiteindelijk hadden we aan het einde veel geluk."

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