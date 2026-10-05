De Formule 1 maakt zich op voor een loodzware beproeving tijdens de Grand Prix van Singapore, die van 9 tot en met 11 oktober op het programma staat. De zeventiende ronde van het wereldkampioenschap op het Marina Bay Street Circuit staat traditioneel bekend om tropische hitte en een extreem hoge luchtvochtigheid, maar ditmaal lijkt ook een aanzienlijke kans op stevige (onweers)buien een grote rol te gaan spelen.

De combinatie van temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden Celsius en een luchtvochtigheid van ruim boven de 75 procent zorgt voor een gevoelstemperatuur van rond de 38 graden Celsius. Die omstandigheden maken het stratencircuit fysiek tot een van de zwaarste uitdagingen op de racekalender. Bovendien kunnen lokale buien snel opzetten, wat direct van invloed kan zijn op de baangrip en de bandenstrategieën van de teams.

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Tropische hitte tijdens opening op vrijdag

Op vrijdag 9 oktober trappen de coureurs het raceweekend af onder zware tropische omstandigheden, waarbij de buitentemperatuur schommelt tussen de 27 en 33 graden Celsius. Voor de openingsdag geldt bovendien al een neerslagkans van 85 procent, met naar verwachting zo'n 3,8 millimeter regen. De gevoelstemperatuur tikt overdag opnieuw de 38 graden Celsius aan, wat direct maximale alertheid vraagt bij het bepalen van de juiste afstelling van de wagens.

Sprintdag en kwalificatie op zaterdag

De zaterdag staat volledig in het teken van de sprintactie en de kwalificatie voor de hoofdrace, maar ook op 10 oktober blijft het weerbeeld onstuimig. De temperaturen blijven constant tussen de 27 en 33 graden Celsius liggen, vergezeld door een neerslagkans van 85 procent en circa 4,5 millimeter verwachte neerslag. Door de aanhoudende gevoelstemperatuur van 38 graden Celsius worden de coureurs ook tijdens de kortere sessies al flink op de proef gesteld.

Datum Min. / Max. Temperatuur Gevoelstemperatuur (overdag / avond) Kans op neerslag Verwachte neerslaghoeveelheid Vrijdag 9 oktober (Vrije Training & Sprint Kwalificatie) 27°C / 33°C ~38°C / 32°C 75% ca. 2 - 3 mm Zaterdag 10 oktober (Sprintrace & Kwalificatie) 27°C / 33°C ~36°C / 32°C 85% ca. 5 mm Zondag 11 oktober (Hoofdrace) 27°C / 33°C ~37°C / 31°C 90% ca. 6 - 6,3 mm

Grote kans op onweer tijdens de zondagrace

Voor de hoofdrace op zondag 11 oktober bereikt de dreiging van regen uiteindelijk haar hoogtepunt, met een neerslagkans van maar liefst 90 procent. De voorspellingen wijzen op ongeveer 5,0 millimeter neerslag en een reële kans op zware tropische onweersbuien rondom het stratencircuit. Met kwikstanden tussen de 27 en 33 graden Celsius en een aanhoudend benauwde gevoelstemperatuur van rond de 38 graden Celsius belooft de Grand Prix over 61 ronden dan ook een ware uitputtingsslag te worden.

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