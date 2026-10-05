close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, Singapore, Red Bull

Weerbericht Grand Prix Singapore: tropische hitte en 90 procent kans op regen

Verstappen, Singapore, Red Bull — Foto: © IMAGO

Weerbericht Grand Prix Singapore: tropische hitte en 90 procent kans op regen

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

De Formule 1 maakt zich op voor een loodzware beproeving tijdens de Grand Prix van Singapore, die van 9 tot en met 11 oktober op het programma staat. De zeventiende ronde van het wereldkampioenschap op het Marina Bay Street Circuit staat traditioneel bekend om tropische hitte en een extreem hoge luchtvochtigheid, maar ditmaal lijkt ook een aanzienlijke kans op stevige (onweers)buien een grote rol te gaan spelen.

De combinatie van temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden Celsius en een luchtvochtigheid van ruim boven de 75 procent zorgt voor een gevoelstemperatuur van rond de 38 graden Celsius. Die omstandigheden maken het stratencircuit fysiek tot een van de zwaarste uitdagingen op de racekalender. Bovendien kunnen lokale buien snel opzetten, wat direct van invloed kan zijn op de baangrip en de bandenstrategieën van de teams.

Tropische hitte tijdens opening op vrijdag

Op vrijdag 9 oktober trappen de coureurs het raceweekend af onder zware tropische omstandigheden, waarbij de buitentemperatuur schommelt tussen de 27 en 33 graden Celsius. Voor de openingsdag geldt bovendien al een neerslagkans van 85 procent, met naar verwachting zo'n 3,8 millimeter regen. De gevoelstemperatuur tikt overdag opnieuw de 38 graden Celsius aan, wat direct maximale alertheid vraagt bij het bepalen van de juiste afstelling van de wagens.

Sprintdag en kwalificatie op zaterdag

De zaterdag staat volledig in het teken van de sprintactie en de kwalificatie voor de hoofdrace, maar ook op 10 oktober blijft het weerbeeld onstuimig. De temperaturen blijven constant tussen de 27 en 33 graden Celsius liggen, vergezeld door een neerslagkans van 85 procent en circa 4,5 millimeter verwachte neerslag. Door de aanhoudende gevoelstemperatuur van 38 graden Celsius worden de coureurs ook tijdens de kortere sessies al flink op de proef gesteld.

Datum Min. / Max. Temperatuur Gevoelstemperatuur (overdag / avond) Kans op neerslag Verwachte neerslaghoeveelheid
Vrijdag 9 oktober (Vrije Training & Sprint Kwalificatie) 27°C / 33°C ~38°C / 32°C 75% ca. 2 - 3 mm
Zaterdag 10 oktober (Sprintrace & Kwalificatie) 27°C / 33°C ~36°C / 32°C 85% ca. 5 mm
Zondag 11 oktober (Hoofdrace) 27°C / 33°C ~37°C / 31°C 90% ca. 6 - 6,3 mm

Grote kans op onweer tijdens de zondagrace

Voor de hoofdrace op zondag 11 oktober bereikt de dreiging van regen uiteindelijk haar hoogtepunt, met een neerslagkans van maar liefst 90 procent. De voorspellingen wijzen op ongeveer 5,0 millimeter neerslag en een reële kans op zware tropische onweersbuien rondom het stratencircuit. Met kwikstanden tussen de 27 en 33 graden Celsius en een aanhoudend benauwde gevoelstemperatuur van rond de 38 graden Celsius belooft de Grand Prix over 61 ronden dan ook een ware uitputtingsslag te worden.

Gerelateerd

Grand Prix van Singapore

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Singapore

Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Singapore

  • 3 uur geleden
  • 5
Lawson genoot van duel met Verstappen: 'Nooit verwacht'

Lawson genoot van duel met Verstappen: 'Nooit verwacht'

  • 52 minuten geleden
Doornbos schudt hoofd om softwareproblemen: 'Je krijgt dit niet uitgelegd aan nieuwe fans'

Doornbos schudt hoofd om softwareproblemen: 'Je krijgt dit niet uitgelegd aan nieuwe fans'

  • 1 uur geleden
  • 1
Isack Hadjar radeloos na vijfde plek in Maleisië: 'Auto is een complete ramp'

Isack Hadjar radeloos na vijfde plek in Maleisië: 'Auto is een complete ramp'

  • 2 uur geleden
  • 2
FIA door het stof na softwareproblemen, Verstappen wint chaotische race in Maleisië | GPFans Recap Recap

FIA door het stof na softwareproblemen, Verstappen wint chaotische race in Maleisië | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
Horner trots op overwinning Red Bull Ford: 'Vijf jaar geleden was het nog helemaal niets'

Horner trots op overwinning Red Bull Ford: 'Vijf jaar geleden was het nog helemaal niets'

  • Gisteren 21:03

Net binnen

09:17
Lawson genoot van duel met Verstappen: 'Nooit verwacht'
08:44
Doornbos schudt hoofd om softwareproblemen: 'Je krijgt dit niet uitgelegd aan nieuwe fans'
07:58
Isack Hadjar radeloos na vijfde plek in Maleisië: 'Auto is een complete ramp'
06:59
Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Singapore
4-10
Recap
FIA door het stof na softwareproblemen, Verstappen wint chaotische race in Maleisië | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Thierry Vermeulen oppermachtig in seizoensfinale, maar Verstappen-AMG verliest podium GT World Challenge in Barcelona

Thierry Vermeulen oppermachtig in seizoensfinale, maar Verstappen-AMG verliest podium

Gisteren 20:31
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer' Max Verstappen

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

Gisteren 13:36
Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...' GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'

Gisteren 07:28
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

3 oktober 2026 17:24
Ontdek het op Google Play
x