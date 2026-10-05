Isack Hadjar heeft zondagmiddag na afloop van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië snoeihard uitgehaald naar het gedrag van zijn RB22. De 22-jarige coureur van Red Bull Racing reed na een late safetycar-fase nog op de derde plek op het Sepang International Circuit, maar zag een vrijwel zekere podiumklassering in de absolute slotfase verdampen tot een teleurstellende vijfde plaats. Terwijl teamgenoot Max Verstappen vanaf pole position naar zijn eerste seizoenszege reed, bleef de Fransman diep ontgoocheld achter.

De zware race in Maleisië werd getekend door hevige regenval, een rode vlag en meerdere neutralisaties. Hadjar moest de Grand Prix na een gridstraf voor zijn zevende verbrandingsmotor al vanaf de achtste plaats aanvangen, maar knokte zich knap naar voren. In de slotronden ging het echter alsnog mis voor de Fransman, die door een acuut batterijprobleem op de rechte stukken een zittende prooi werd.

Artikel gaat verder onder video

Hadjar uit diepe frustratie na technisch drama

Isack Hadjar steekt zijn onbegrip over de gang van zaken direct na de finish niet onder stoelen of banken en legt in gesprek met Viaplay de vinger op de zere plek. "Ik had aan het einde geen kracht meer in de motor om tegen de Ferrari's te strijden. Het is op deze manier nutteloos om te rijden", foetert de coureur.Het verlies van de beker deed de jonge rijder minder pijn dan het totale gebrek aan competitiviteit van zijn eigen materiaal gedurende de hectische middag. "Het maakt me niet eens uit dat ik niet op het podium stond. De snelheid van de auto was een complete ramp", stelt Hadjar zonder terughoudendheid vast.

Pijnlijk contrast met Verstappen

Isack Hadjar zag hoe teamgenoot Max Verstappen vooraan het veld de maat nam van Kimi Antonelli, terwijl hij zelf grote moeite had om het tempo te volgen. Gemiddeld genomen gaf de Fransman op het natte asfalt bijna een seconde per ronde toe op de uiteindelijke racewinnaar. Hadjar constateert dat het contrast tussen beide garageboxen simpelweg niet te bevatten was. "Max vernietigt de Mercedessen, maar de Mercedes-auto's vernietigen mij", verzucht Hadjar over de opmerkelijke verhoudingen op de baan. Waar de Nederlander de concurrentie de baas bleef, werd de tweede Red Bull-coureur van achteren voortdurend onder druk gezet.

Slotfase kost Hadjar zekere podiumplek

Tijdens de herstart na de late safetycar bleek Isack Hadjar vleugellam door de weigerende systemen, waardoor Lewis Hamilton en Charles Leclerc namens Ferrari zonder moeite langszij kwamen. Hadjar legt uit dat hij door aanhoudende problemen met de wegligging de hele middag op eieren moest lopen en uiteindelijk met lege handen stond. "De auto is onbestuurbaar. Vandaag deed ik continu aan bandenmanagement. In de laatste rondes ging ik ervoor, maar de auto stuurt niet goed en de batterij leverde niet. Wat doe ik hier eigenlijk?" vraagt Hadjar zich hardop af. Met nog zes races voor de boeg in het huidige Formule 1-seizoen wil de Fransman dit rampweekend zo snel mogelijk achter zich laten in aanloop naar de komende afspraak op het Marina Bay Street Circuit: "Ik kan niet wachten op de Grand Prix van Singapore."

Gerelateerd