VIDEO | Verstappen ontsnapt in Maleisië: 'Er zit een spijker in mijn band!' | GPFans News
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VIDEO | Verstappen ontsnapt in Maleisië: 'Er zit een spijker in mijn band!' | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Een opvallend moment is door de hoogtepunten van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië heen geglipt. Tijdens de rode vlag-situatie in Maleisië bleek er zowaar een spijker in de linker voorband van de Nederlander te zitten.
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