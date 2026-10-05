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Max Verstappen after his win at Sepang

VIDEO | Verstappen ontsnapt in Maleisië: 'Er zit een spijker in mijn band!' | GPFans News

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VIDEO | Verstappen ontsnapt in Maleisië: 'Er zit een spijker in mijn band!' | GPFans News

Sebastiaan Kissing
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Een opvallend moment is door de hoogtepunten van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië heen geglipt. Tijdens de rode vlag-situatie in Maleisië bleek er zowaar een spijker in de linker voorband van de Nederlander te zitten.

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