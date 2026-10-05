Lewis Hamilton heeft mooie woorden over voor de kwaliteiten en het langere verblijf van Fernando Alonso in de Formule 1. De Brit is ervan overtuigd dat zijn oud-teamgenoot met de juiste wagen direct weer mee kan doen om de overwinningen.

Die lovende woorden volgen na het besluit van de Spanjaard om zijn helm voorlopig nog niet aan de wilgen te hangen. De 45-jarige routinier heeft zijn contract bij Aston Martin namelijk verlengd tot en met het seizoen van 2027. Daardoor komen de twee voormalig kemphanen elkaar ook de komende jaren gewoon weer tegen op de startgrid. Volgens Hamilton kan Alonso ondanks z'n leeftijd nog steeds uitstekend mee op het hoogste niveau van de autosport.

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Hamilton prijst talent van generatiegenoot

Lewis Hamilton steekt zijn bewondering voor Alonso bepaald niet onder stoelen of banken en schat de stuurmanskunst van de tweevoudig wereldkampioen bijzonder hoog in. "Hij is een van de beste coureurs hier. Geef hem een auto en hij zal vooraan meestrijden", zo laat Hamilton weten.Volgens Hamilton beschikt de coureur van Aston Martin simpelweg over een portie talent waar lang niet iedereen op de grid aan kan tippen. "Er zijn veel coureurs vooraan die qua puur talent niet kunnen tippen aan Fernando", aldus de Ferrari-coureur over zijn oude rivaal.

Krachtsverhoudingen op de baan

Alonso kent vooralsnog een uiterst moeizaam racejaar, waarin de wagen van Aston Martin simpelweg niet snel genoeg is om voorin te kunnen meevechten. De Spanjaard staat momenteel op een schamele zeven punten in het wereldkampioenschap, al wist hij afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit nog wel als achtste over de streep te komen, wat een uitstekende prestatie was.

Voor Lewis Hamilton ziet het plaatje er een stuk rooskleuriger uit. In dienst van Scuderia Ferrari bezet de Brit de derde plek in het kampioenschap met 191 punten, waarmee hij mijlenver voorstaat op zijn Spaanse collega, al had Hamilton ongetwijfeld gehoopt op dit moment nog serieus mee te vechten om het kampioenschap.

Vizier op Marina Bay Street Circuit

Lang de tijd om stil te staan bij de situatie hebben beide heren overigens niet, want de volgende uitdaging in de Formule 1 staat alweer voor de deur. Het hele circus maakt zich deze week namelijk op voor het Marina Bay Street Circuit, waar van 9 tot en met 11 oktober de Grand Prix van Singapore op het programma staat. Dit betreft ook nog eens een sprintweekend.

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