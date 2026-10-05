Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit in Maleisië op dominante wijze op zijn naam geschreven. Volgens Ruth Buscombe reed de Limburger zo superieur dat hij de race onder alle omstandigheden en met elke denkbare strategie had gewonnen.

De wedstrijd op het Maleisische asfalt werd gekenmerkt door hevige tropische regenbuien en de nodige technische strubbelingen met de standaard ECU van de FIA. Verstappen liet zich echter niet van de wijs brengen, stuurde zijn wagen foutloos door het noodweer en bezorgde Red Bull Racing daarmee de eerste overwinning van het seizoen. Het resultaat betekende tevens het allereerste succes voor het nieuwe Red Bull Ford Powertrains-motorproject. Buscombe reageerde vol lof.

Artikel gaat verder onder video

Buscombe looft klasse van Verstappen

Buscombe toonde zich bij F1TV diep onder de indruk van het optreden van de Nederlandse coureur. "Toen het op de grid begon te regenen, vroeg je voor wie dat goed uitkwam. Het gebeurt maar zelden dat je dan naar de polesitter wijst", stelt de analist vast. Buscombe zag dat de verraderlijke omstandigheden juist de gevestigde namen in de kaart speelden. "Als je hoge bandendegradatie hebt of als het gripniveau wegvalt door de regen, dan komt kwaliteit bovendrijven. Dat maakt de beste coureurs beter. Daarom zagen we de grootheden vandaag uitblinken."

Volgens de analist vormde het optreden van Verstappen dan ook het ultieme vangnet voor de renstal. "Kudo's aan de pitmuur van Red Bull. Ze leverden waanzinnig werk. Met de manier waarop Max Verstappen reed hadden ze werkelijk alles kunnen doen en dan had hij de race toch nog gewonnen." Verstappen klom door de zege naar 188 punten in het wereldkampioenschap, waarmee hij op een zesde plaats staat, met evenveel punten als nummer vijf Lando Norris.

Mekies kiest opvallende bandenstrategie

Bij Isack Hadjar verliep het slotstuk van de race een stuk minder voorspoedig, nadat de teamleiding hem bij de herstart op gebruikte zachte banden naar buiten stuurde. Buscombe zette openlijk haar vraagtekens bij die tactische zet van de renstal onder leiding van teambaas Laurent Mekies. "Ik wil Laurent Mekies later vinden en dit aan hem vragen, want bij de herstart, toen ze allemaal op droogweerbanden reden, had Isack Hadjar nieuwe mediumbanden en nieuwe harde banden. Ze kozen ervoor om hem gebruikte zachte banden te geven."

Hadjar zag de grip achter de safety car razendsnel verdwijnen en zakte, mede door een haperende batterij, uiteindelijk terug naar de vijfde plek. Buscombe dook dieper in de data rondom de verschillende compounds: "Het verschil tussen de banden was enorm. De degradatie was hetzelfde op alle bandentypen, maar de zachte banden waren een seconde per ronde sneller dan de harde banden en een halve seconde per ronde sneller dan de mediumbanden. Ik vraag me af of ze wisten dat de zachte banden zo goed waren dat zelfs de gebruikte zachte banden beter zouden zijn dan nieuwe mediumbanden, of wilden ze dit testen voor Max? Hadjar was op dat moment namelijk de enige die dit deed. Ze wisten het gewoon."

Gerelateerd