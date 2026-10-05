Max Verstappen heeft op het Sepang International Circuit een spectaculaire overwinning geboekt tijdens de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Hoewel de Red Bull Racing-coureur vanaf poleposition vertrok, kende hij een moeizame start en verloor hij direct twee plekken aan de Mercedessen, waarna hij zich knap naar de zege knokte.

De zestiende race van het seizoen ging van start onder uiterst lastige weersomstandigheden. Flinke tropische regenbuien en onweer zorgden er voorafgaand aan het spektakel voor dat de startprocedure op het Maleisische asfalt flink vertraagd werd. En toen het feestje uiteindelijk begon, kwam Verstappen niet goed weg. Bij de start verloor hij direct een aantal plekken aan de concurrentie. Na afloop legde hij uit wat er misging.

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Verstappen verklaart vermogensverlies

Verstappen zag zijn goede startpositie toen de lichten uitgingen meteen in rook opgaan. Waar je vanaf poleposition hoopt de leiding te behouden, kwam de RB22 van Red Bull nauwelijks vooruit. Zowel Kimi Antonelli als teamgenoot George Russell vloog de Limburger dan ook voorbij voor de eerste bocht.

Na afloop legt Verstappen uit dat een technisch probleem bij de aandrijving de boosdoener was. "Ik was niet verrast [door het terugvallen, red., want mijn start was opnieuw verschrikkelijk. Ik liet de koppeling los, maar had geen vermogen. De motor viel gewoon volledig uit. Maar goed, daarna moet je je herpakken. Je moet ook proberen niet te overreageren. Je moet je positie behouden en je gewoon in de groep voegen. De race is lang en er kan nog van alles gebeuren", zo vertelt hij.

Doordat de krachtbron haperde bij het opkomen van de koppeling, keek de meervoudig winnaar direct tegen een flinke achterstand aan. Verstappen besloot echter rustig te blijven en geen wilde dingen te doen in de openingsfase. In plaats van meteen vol in de aanval te gaan, focuste hij zich op het opwarmen van zijn banden en bleef hij netjes achter de koplopers aanhaken.

Verstappen knokt zich terug op glad asfalt

Verstappen begon na die lastige start aan een zeer berekende inhaalrace. De baan droogde gaandeweg steeds verder op en iedereen dook naar binnen voor slicks, waardoor de RB22 pas echt tot leven kwam. Verstappen bleef de druk vooraan flink opvoeren, zonder al te veel risico te nemen op de spekgladde kerbstones."Stap voor stap kon ik het gat vervolgens dichten", zo blikt Verstappen terug op de jacht naar voren.

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