Max Verstappen heeft tijdens een kletsnatte race op het Sepang International Circuit de Grand Prix van Bahrein op zijn naam weten te schrijven. Volgens analist Peter Windsor werd de basis voor deze zege echter niet op de zondag zelf gelegd, maar juist al tijdens de voorbereiding op vrijdag.

Met de knappe triomf in Maleisië pakte de Nederlander zijn 72e overwinning en zijn 135e podiumplaats in de Formule 1. Het betekende bovendien het allereerste succes voor de nieuwe krachtbron die door Red Bull Racing en Ford is ontwikkeld vanuit de fabriek in Milton Keynes. Het weekend op Sepang was er dan ook eentje met een gouden rand, voor zowel Verstappen als Red Bull Racing. Windsor, die jarenlang actief was in de autosport, is erg te spreken over wat hij heeft gezien afgelopen weekend.

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Verstappen herstelt na moeizame start

Verstappen kende bij het doven van de lichten allerminst een droomstart vanaf poleposition. De wagen van de Oostenrijkse renstal kwam amper van zijn plek, waardoor de Limburger direct terugzakte naar plek drie. "Toen de startlampen uitgingen, kwam de Red Bull van Max weer niet van zijn plek. Het was weer één van die verschrikkelijke starts", analyseert Windsor. "Die auto viel gewoon stil en Max bewoog nauwelijks. Hij viel terug naar de derde plek. George Russell vloog van de achtste naar de tweede plek, achter Kimi Antonelli, die de leiding greep vanaf de derde startplek. Beide Mercedes-coureurs zagen er sterk uit en Max keek daarachter gewoon toe."

In plaats van te paniekeren, koos Verstappen voor een uiterst beheerste aanpak op het natte asfalt. Na elf ronden rekende de Nederlander af met Antonelli, nadat hij eerder al aan Russell voorbij was gegaan. "Hij wachtte tot de situatie tot rust kwam, zoals Max dat altijd doet. Toen begon hij aan te vallen. Hij zette George onder druk en haalde hem in. Op dat moment zat je erop te wachten dat Max Kimi zou inhalen. Dat deed hij ook na elf ronden. George haalde Kimi toen ook in", zo zag Windsor gebeuren.

Vrijdagtraining vormt sleutel tot overwinning

Verstappen legde de basis voor de overwinning volgens Windsor echter al op de vrijdag door volop data te verzamelen met het rubber. Terwijl de concurrentie dacht dat de coureurs op mediums het langer vol zouden houden, wist de Nederlander precies wat hij aan de zachtste band had. "Op dat moment leek het logisch dat Kimi langer zou doorrijden. Max reed op de zachte banden en de Mercedessen op mediums, dus het leek logisch dat ze langer konden doorrijden dan Max. Max had echter in de eerste vrije training al veel op de zachte banden gereden. Hij kende die banden goed en vertrouwde die volledig", zo klinkt het.

Door op zaterdag de mediumbanden te gebruiken, hield Verstappen bovendien een gloednieuwe set zachte banden over voor de race. Windsor noemt die voorbereiding dan ook doorslaggevend voor de zege. "Max was simpelweg perfect. Max won de race nadat hij van begin tot eind perfect was, op de start na, maar daar kon hij niks aan doen. Zijn bandenkeuzes waren perfect", vertelt de kenner. "Max ging op vrijdag al vol voor de zachte banden. Door de mediumbanden op zaterdag steeds te gebruiken, kon hij met een nieuwe set zachte banden aan de race beginnen. Dat is ongelooflijk. Geen enkele andere coureur had dit voor elkaar kunnen krijgen, maar Max deed dat wel."

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