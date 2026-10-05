Charles Leclerc heeft zijn grote bewondering uitgesproken voor de operationele kwaliteiten van Red Bull Racing en ziet de formatie als de absolute maatstaf op strategisch gebied. Volgens de Monegask moet Ferrari dan ook serieus lering trekken uit de wijze waarop de concurrentie onder wisselende omstandigheden haar beslissingen neemt.

Tijdens de Grand Prix van Bahrein, verreden op het Sepang International Circuit in Maleisië, wist Verstappen vanaf poleposition de overwinning binnen te slepen voor Red Bull. Ferrari vocht zich na een lastige openingsfase knap terug naar de derde en vierde plaats, waarbij Lewis Hamilton net voor zijn teamgenoot op het podium eindigde. Leclerc staat op dit moment vierde in het wereldkampioenschap en merkt op dat de Oostenrijkse renstal tactisch nauwelijks een foutje maakt.

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Leclerc ziet Red Bull als voorbeeld

Leclerc benadrukt dat Red Bull aan de pitmuur een zeldzame consistentie tentoonspreidt. "Het is heel duidelijk dat er één team is dat nagenoeg altijd de juiste keuze maakt met beide auto's, en dat is Red Bull. Wij moeten begrijpen wat zij beter doen dan wij", zo vertelde hij na afloop van de wedstrijd.

De Monegask legt uit dat Ferrari de werkwijze van het rivaliserende team nauwlettend in de gaten houdt. Zelfs in de meest complexe omstandigheden weet Red Bull met beide wagens de maximale strategie neer te zetten. Voor de Scuderia heeft het doorgronden van die operationele voorsprong dan ook topprioriteit gekregen in de jacht op betere resultaten.

Leclerc waarschuwt voor afwijkende bandenstrategie

De Ferrari-kopman waarschuwt er daarnaast voor om de tactieken tussen beide bolides op te splitsen om risico's te spreiden. "Als je voor verschillende strategieën kiest, weet je wel zeker dat één auto de totaal verkeerde keuze heeft gemaakt en de andere auto de juiste. Het is heel lastig om een situatie te hebben, waarin beide opties ongeveer even goed werken", zo legt de coureur uit.

Gedurende het raceweekend kozen meerdere teams voor afwijkende routes. Zo zette Verstappen op vrijdag resoluut in op de zachte banden, iets wat hem uiteindelijk een voordeel opleverde op zondag. Aan het begin van de natte race kende de Italiaanse renstal echter flink wat problemen door een verkeerde bandengok, waardoor er een forse inhaalrace nodig was om het podium uiteindelijk nog veilig te stellen.

Ferrari erkent overmacht op Sepang

Leclerc erkent nuchter dat de ereplaatsen het hoogst haalbare waren voor de formatie uit Maranello, simpelweg omdat de leiders qua tempo niet te achterhalen waren. "Ons eindresultaat is uiteindelijk wel een goede weergave van de posities waar we hoopten te finishen. Kimi en Max waren vandaag gewoon te sterk voor ons. Wij zaten daarachter en eindigden ook als derde en vierde", aldus Leclerc. Mercedes-coureur Kimi Antonelli legde in Maleisië beslag op de tweede plek achter de winnende Nederlander.

In het constructeurskampioenschap staat Ferrari momenteel op de tweede stek genoteerd, terwijl Red Bull Racing de vierde plaats bezet. Lewis Hamilton vinden we terug op positie drie in het rijderskampioenschap.

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