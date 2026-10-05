De FIA moest in Maleisië het boetekleed aantrekken voor de ongeregeldheden in de software van de power units. Door de storing vielen diverse coureurs stil in de formatieronde en na een software-update kon het spektakel een vervolg krijgen. Ondanks dat het probleem is opgelost, heeft de FIA niet geluisterd naar Max Verstappen. Die kaartte het probleem namelijk in Australië al aan, maar die opmerking is door de FIA in de wind geslagen.

De 2026-power units vallen al niet bij iedereen in de smaak en dat heeft vooral te maken met het elektrische vermogen of het gebrek daaraan op sommige momenten. Daarnaast zijn de coureurs ook kritisch op de werking ervan, waarbij veel van het vermogen door de software wordt losgelaten en niet altijd door het gaspedaal in te trappen. In Maleisië was het echter een softwarefout waardoor er een nieuwe klacht over de power units kwam en in de GPFans Raceteam-podcast wordt het moment dan ook uitvoerig besproken.

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Stilvallen Verstappen en Hamilton

Presentator Sebastiaan Kissing legt uit dat hij in eerste instantie dacht dat het om een probleem met de Ferrari-power units ging: "Hamilton meldde dat hij een probleem met het vermogen had. Uiteindelijk reden meerdere auto's nog maar 30 kilometer per uur en werd de start afgebroken. Eerst dacht ik dat het bijna een Ferrari-probleem zou zijn, omdat vooral de Ferrari-power units daar problemen mee hadden. Haas had er bijvoorbeeld last van, een Cadillac volgens mij ook en de Ferrari zelf. Maar Max Verstappen kon het snel herstellen."

Hamilton is going slow, he's got an issue #F1 #BahrainGP https://t.co/FmsubXuJvh — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

'FIA is verantwoordelijk, maar we moeten ze niet te hard afrekenen'

Toch bleek even later dat het ging om een bug in de software van de FIA. Hoewel tafelgenoot Remy Ramjiawan het met Kissing eens is dat de FIA hier een flater heeft geslagen, vindt Ramjiawan niet dat de FIA het vel over de neus moet worden getrokken: "Dat systeem hebben ze nog helemaal niet kunnen oefenen, omdat dit soort omstandigheden er simpelweg nog niet waren. De kritiek op de FIA dat dit weer heel slecht in elkaar zit, met complexe motoren, daar hebben mensen helemaal gelijk in. Maar we moeten de FIA af en toe ook wat ruimte geven: we hebben nog geen regenrace gehad en dit hadden ze niet kunnen voorzien. Je kunt het ze aanrekenen, want uiteindelijk is het wel hun fout en het zag knullig uit. Toch kan ik ze hier niet te hard op afrekenen."

🚨 RACE CONTROL: The starting procedure has been suspended The drivers return to the pits #F1 #BahrainGP https://t.co/U6kq7wMDJ9 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

'Verstappen had probleem al eerder aangekaart'

Wel geeft ook Ramjiawan de FIA een standje, want eerder in het seizoen gaf Verstappen dit probleem al door: "Max Verstappen had het al aangekaart tijdens de Grand Prix van Australië. In de vrije training reed hij dermate langzaam dat het systeem de motor al stilzette. Hij had dat toen aangegeven, maar daarna hebben we er acht maanden niets meer over gehoord. Nu komt het ineens terug." Kissing kan zich daarin vinden, maar stelt wel: "Het is een beetje alsof Windows zegt: deze oplossing moet je even doorvoeren en dan loopt je computer weer goed."

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