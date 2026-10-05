Alonso kritisch op bandenkeuze Aston Martin na sterke puntenfinish in Maleisië
Alonso kritisch op bandenkeuze Aston Martin na sterke puntenfinish in MaleisiëMaak ons je Google-favoriet
Fernando Alonso heeft broodnodige punten binnengehaald voor Aston Martin, maar kijkt met een uiterst kritische blik terug op de gemaakte keuzes tijdens de Grand Prix van Bahrein. De Spaanse routinier kwam als achtste over de streep en hekelt vooral de tactische beslissingen tijdens de chaotische wedstrijd op het Sepang International Circuit.
De zestiende ronde van het wereldkampioenschap, die wegens spanningen in het Midden-Oosten werd verreden in Maleisië onder de vlag van de Grand Prix van Bahrein, leverde spektakel op door zware regenval en neutralisaties. Hoewel de Britse renstal bruikbare punten kon bijschrijven, legde het tactische strijdplan de vinger direct op de zere plek bij de AMR26.
Alonso hekelt gewaagde bandenkeuze
Alonso zag dat zijn pitmuur direct bij de start een enorm risico nam door hem op droogweerbanden te laten vertrekken op een kletsnat asfalt. "Vandaag begonnen we natuurlijk met een slick, waardoor we het onszelf wat moeilijk maakten. Aan het einde was het echter oké. Na de safety car begon er eigenlijk een nieuwe race", legde hij uit na afloop van de race in Sepang.
Volgens Alonso had de renstal veel tijdiger en pragmatischer moeten anticiperen op de extreme baanomstandigheden. De gok met de bandenkeuze zorgde ervoor dat hij terrein verloor, al brachten latere neutralisaties de Spanjaard uiteindelijk terug in de top tien van het veld.
Alonso wijst naar circuitindeling
Alonso weigert te geloven dat de plotselinge puntenfinish het bewijs is van een structurele ommekeer bij het team. "Ik denk dat het aan het circuit ligt. We zijn dit weekend over het algemeen competitiever geweest. Met beide auto's zaten we in Q2 en vandaag vochten we mee in het middenveld. Al met al was het een beter weekend", benadrukt de coureur.
De 45-jarige Alonso blijft realistisch over de tekortkomingen van het materiaal. "Er zijn andere weekenden waarop we totaal niet competitief zijn en dat moeten we accepteren. In de weekenden waarin we punten kunnen scoren, is het belangrijkste dat we de race goed uitvoeren", zo concludeert hij, terwijl teamgenoot Lance Stroll dit seizoen nog altijd puntloos moet toekijken.
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