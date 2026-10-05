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Max Verstappen after his win at Sepang

Verstappen reageert op social media na historische zege met Red Bull-motor: "Zó trots!"

Max Verstappen after his win at Sepang — Foto: © IMAGO

Verstappen reageert op social media na historische zege met Red Bull-motor: "Zó trots!"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Max Verstappen heeft via sociale media stilgestaan bij zijn overwinning in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen pakte op het Sepang International Circuit zijn allereerste zege van het seizoen en bezorgde Red Bull direct het allereerste succes met een zelfontwikkelde krachtbron.

De race, die officieel verreden werd onder de naam Grand Prix van Bahrein maar plaatsvond in Maleisië, kende door hevige regenval en een uitgestelde start een uiterst chaotisch verloop. Verstappen wist echter vanaf poleposition het hoofd koel te houden, behield de leiding en reed vervolgens onbedreigd naar de hoogste trede van het podium.

Verstappen toont trots na hectische race

Verstappen trakteerde zijn miljoenen volgers na afloop op een viertal foto's van het raceweekend in Maleisië en sprak daarbij vol lof over de inzet binnen het team. "Ik ben hier zo trots op!! Het was een hectische race, maar we hebben het goed aangepakt. Iedereen in het team heeft fantastisch werk geleverd", zo liet de Limburger optekenen.

De reactie van Verstappen kon op het internet rekenen op flink wat bijval van de autosportfans, maar ook van familie en vrienden. Zo reageerde zijn zusje Victoria met drie hartjes op het Instagram-bericht van Verstappen en kon ook vriendin Kelly Piquet het niet te laten van zich te laten horen. Ook werd het bericht geliked door meerdere F1-coureurs, waaronder Nico Hülkenberg en Franco Colapinto. 

Jeen Grievink
Geschreven door
Jeen Grievink - Brand Owner
Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media.
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